Son Dakika: Ünlü yönetmen Tunç Başaran Hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Uçurtmayı Vurmasınlar filmiyle Türk sinemasına damga vuran usta Yönetmen Tunç Başaran, 81 yaşında hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre Uzun süredir yumuşak doku kanseri gören ünlü yönetmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası marangoz Fikri, annesi yazar Pakize Başaran'dır. Tiyatro sanatçısı Meriç Başaran adında kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi'nde okurken yönetmen Memduh Ün'le tanıştı. Onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.

1964 yılında "Hayat Kavgası" isimli filmle yönetmenliğe başladı. 1983 yılında "Magbum" Film şirketini kurarak yapımcılığa başladı.

1966 yılında askere gitti. Askerlik bitince film çekmeye devam etti. 1973 yılında seks filmleri furyası başlayınca film çekmeye ara verdi, reklam filmleri çekmeye başladı. 1986 yılında sinemaya dönüş yattı.

Tunç Başaran'ın yaptığı en bilinen reklam filmlerinin arasında Müjde Ar'ın oynadığı kolonya reklamı ve Nükhet Duru'nun oynadığı halı reklamı vardır.

1987 yılında kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı "Biri ve Diğerleri" adlı filme yatırır. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü, ardından 1988'de İstanbul Film Festivali'nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü'nü getirdi.

Sora ardından 1989 yılında yaptığı Sonra "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi ile 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Yılın En İyi Türk Filmi" ödülü kazandı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar aday adayı oldu.

1992 yılında "Piano Piano Bacaksız" filmi de aynı başarıyı yakaladı. 2000 yılında "Abuzer Kadayıf" filmini yaptı.

Ödülleri :

1999 - Arzu Okay Uzun Metraj Film Jüri Özel Ödülü (Kaçıklık Diploması) / 10. Orhan Arıburnu Ödülleri

1997 - En İyi Film (Sen De Gitme) / 9. Ankara Film Festivali

1996 - En İyi Yönetmen (Sen De Gitme) / 33. Antalya Film Şenliği

1987 - Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, "Biri ve Diğerleri" adlı film

1988 - İstanbul Film Festivali'nde, En İyi Türk Filmi Ödülü "Biri ve Diğerleri" adlı film

TUNÇ BAŞARAN FİLMLERİ HANGİLERİDİR?

2008 - Vesaire Vesaire (Sinema Filmi)

2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı (TV Dizisi )

2006 - Azap Yolu (TV Dizisi )

2005 - Teberik ŞanssızTV Filmi

2005 - Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener (Sinema Filmi)

2004 - Üç Kişilik AşkTV Filmi

2000 - Ceket (TV Dizisi )

2000 - Abuzer Kadayıf (Sinema Filmi)

1998 - Kaçıklık Diploması (Sinema Filmi)

1995 - Sen De Gitme (Sinema Filmi)

1995 - Azmi (TV Dizisi )

1992 - Piano Piano Bacaksız (Sinema Filmi)

1992 - Hadi Gel Bar (TV Dizisi )

1991 - Uzun İnce Bir Yol (Sinema Filmi)

1989 - Uçurtmayı Vurmasınlar (Sinema Filmi)

1987 - Biri Ve Diğerleri (Sinema Filmi)

1986 - Bizi Güldürenler (TV Dizisi )

1973 - Ömer Hayyam (Sinema Filmi)

1973 - Muhteşem Hırsız (Sinema Filmi)

1973 - Ben Böyle Doğdum (Sinema Filmi)

1972 - Şehvet (Sinema Filmi)

1972 - Vur (Sinema Filmi)

1972 - Tehlikeli Görev (Sinema Filmi)

1972 - Mustafam (Sinema Filmi)

1972 - Kozalı Gelin (Sinema Filmi)

1972 - Gece (Sinema Filmi)

1972 - Delioğlan (Sinema Filmi)

1972 - Cesurlar (Sinema Filmi)

1971 - On Küçük Şeytan (Sinema Filmi)

1971 - Korkusuz Kaptan Swing (Sinema Filmi)

1971 - Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde (Sinema Filmi)

1970 - Üç Kral Serseri (Sinema Filmi)

1970 - Küçük Hanımın Şoförü (Sinema Filmi)

1970 - Gönül Meyhanesi (Sinema Filmi)

1970 - Gölgedeki Adam (Sinema Filmi)

1970 - Demir Yumruk Devler Geliyor (Sinema Filmi)

1970 - Cafer Bey (Sinema Filmi)

1969 - Tarkan (Sinema Filmi)

1969 - Allahın Aslanı Hazreti Ali (Sinema Filmi)

1969 - Acı İle Karışık (Sinema Filmi)

1968 - Gönüllü Kahramanlar (Sinema Filmi)

1967 - Kara Davut (Sinema Filmi)

1967 - Elveda (Sinema Filmi)

1967 - Büyük Kin (Sinema Filmi)

1966 - Vatan Kurtaran Aslan (Sinema Filmi)

1966 - Kanunsuz Yol (Sinema Filmi)

1966 - Fatih'in Fedaisi (Sinema Filmi)

1965 - On Korkusuz Kadın (Sinema Filmi)

1965 - Murtaza (Sinema Filmi)

1965 - Konyakçı (Sinema Filmi)

1965 - Horasan'ın Üç Atlısı (Sinema Filmi)

1965 - Ebu Müslim Horasani (Sinema Filmi)

1964 - On Korkusuz Adam (Sinema Filmi)

1964 - Kara Memed (Sinema Filmi)

1964 - Hayat Kavgası (Sinema Filmi)