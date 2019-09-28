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28 Eylül 2019 Cumartesi 09:26:51 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:27:52

Şırnak'ta 'Gençlik ve Huzur Festivali' başladı

Şırnak’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" başladı.

Şırnak’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" başladı.

Valilik ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Kato Dağı eteklerinde İnceler köyü meydanındaki festivalde çeşitli spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi ve konserler verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak gençlerin olduğu yerde var olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 81 ildeki 313 gençlik merkeziyle gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Topoğlu, "Huzur ve gençlik festivalindeyiz. Biz Şırnak’ın gerçekten çok güzel ve anlamlı güzellikleri olduğunu görüyoruz. Bu güzelliklere de hem huzur hem de kültür sanat yakışır. Biz de bu anlamda belediyelerimizle çok güzel bir festivali gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan, bu havayı, atmosferi solumaktan çok mutluyuz." dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek de bölgede sağlanan huzurla birlikte ikincisi düzenledikleri festivali taçlandırmak amacında olduklarını söyledi.

Huzurun devamını dilediklerini ifade eden Ürek, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bugüne kadar amacımız huzur ve refah içinde vatandaşlarımızı belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmaktır. Festivali düzenlememizdeki amaçlardan birisi de Türkiye’nin birçok yerinden gelen gençleri, tanıştırmak, kaynaştırmak, kültürümüzü, güzelliklerimizi göstermektir. Huzur olmasaydı biz şimdi burada olmazdık. Huzurun olduğu yerde yatırım olur."

Başkan Ürek, 3 gün sürecek festivale katılan gençlerin kamp kurarak güzel vakit geçireceklerini, gençlik merkezi sporcularının çeşitli faaliyetleri sunacağını sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Nazife Ürek ise Şırnak'ı artık terörle değil, huzurla, doğal güzellikleri ve kültürüyle anmak istediklerini dile getirerek, "Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelsinler buradaki güzellikleri görsünler, buralar anlatıldığı gibi değil, göründüğü gibidir." dedi.

Festivalde, ses sanatçısı Cengiz Ateş ve yerel sanatçılar konser verdi.

(AA)

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