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24 Eylül 2019 Salı 09:01:14 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 09:02:36

Sirene Letonya'dan ödülle döndü

Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli kadın korosu "Sirene", "4. Uluslararası Baltık Koro Yarışması"nda "Seyirci Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Çok sesli kadın korosu Sirene, yurt dışında katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarının ardından bu yıl da Letonya'nın Jurmala kentinde 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen "4. Uluslararası Baltık Koro Yarışması"nda "Seyirci Özel Ödülü"nü kazandı.

Yarışmada bu yıl 7 ülkeden 9 koro zorunlu ve serbest programlarda hazırladıkları repertuvarları seslendirdi. Üç gün süren yarışmada sergilenen tüm performanslar Letonya devlet televizyonundan ve aynı zamanda yarışmanın Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Sirene grubu ise yarışmada söyledikleri besteleri şef Volkan Akkoç'a ait olan Orhan Veli Kanık'ın "Bedava" ve Canan Apak Baysal'ın "Şeytan" şiirleri üzerine yazılan eserle dinleyicilerden beğeni topladı.

Yarışmaya özel Şef Volkan Akkoç tarafından düzenlenen ve ilk seslendirilişi yarışmanın zorunlu kategorisinde yapılan "Anadolu'dan Esintiler" potpurisi de beğeni aldı.

Şef Volkan Akkoç, başarıya giden yolda Sirene’nin yanında olanlara teşekkürlerini iletirken, Türkiye'de sanatın desteklendiği sürece ne kadar önemli ve ciddi işler yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

(AA)

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