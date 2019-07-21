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21 Temmuz 2019 Pazar 11:38:10 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:47:05

Sırbistan'da TÜRKSOY konseri

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde konser verdi.

TÜRKSOY Gençlik Korosu, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü himayesinde Novi Pazar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, TÜRKSOY’un üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan türküler seslendirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Novi Pazar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Konserimizi Novi Pazar'da gerçekleştirmemiz tesadüf eseri değil. Novi Pazar Dans Topluluğu da bizim iki büyük etkinliğimize katılmıştı." diye konuştu.

Novi Pazar Kültür Merkezi Müdürü Husein Memic de TÜRKSOY konserinin bu şehir için çok değerli olduğunu kaydederek "Böyle konserlerin Novi Pazar'da da düzenleniyor olması bizim için gurur verici." dedi.

Bu yıl Avrupa’nın Kültür Başkenti olarak seçilen Filibe’deki konserin ardından Sırbistan'a gelen TÜRKSOY ekibi, 1 Ağustos'a kadar sırasıyla Budva, Cetinje, Dubrovnik, Trogir ve Lizbon şehirlerinde sahne alacak. 

- TÜRKSOY GENÇLİK KOROSU

Türk dünyasının önde gelen konservatuvarlarından yetenekli genç ses sanatçılarının bir araya getirilmesiyle 2015'te kurulan ve aynı yıl Almanya'da düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatlarında 3 farklı dalda ödül kazanan TÜRKSOY Gençlik Korosu'na bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Tataristan'dan 35 genç sanatçı katılıyor. 

Koroda şef olarak Kazakistan'dan, Kazakistan Filarmoni Koro Şefi Gulmira Kuttybadamova, Türkiye'den ise Azerbaycan Halk Sanatçısı, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu Şefi Elnara Kerimova yer alıyor.

AA

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