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03 Şubat 2020 Pazartesi 15:53:24 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:54:15

Sinemaseverler ocak ayında yerli filmlere ilgi gösterdi

2020'nin ilk ayında sinemaseverlerin ilgi gösterdiği ilk 11 filmden 9'u yerli yapım oldu.

Box Office'den derlenen bilgilere göre, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni macerası "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe", animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekorunu kırarak, vizyona girişinin beşinci haftasında 3 milyon 131 bin seyirciye ulaştı.

Listenin ikinci sırasında yer alan, Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk" da vizyonda sekiz hafta kalarak, bir milyon 895 bin kişi tarafından seyredildi.

Listenin üçüncü sırasını "Naim: Cep Herkülü" ve "Joker" paylaştı

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmi ile Joaquin Phoenix'in, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'i canlandırdığı "Joker" adlı ABD yapımı film ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Vizyonda kalışının onuncu haftasında, geçen yılın verileri ile ocak ayında sinemaseverlerin ilgi gösterdiği "Naim: Cep Herkülü" ve 15. haftasında olan "Joker", bir milyon 869 bin kişi tarafından izlendi.

Listenin dördündü sırasındaki, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı, komedi türündeki film "Baba Parası"nı ise ocak ayından bu yana dört hafta boyunca bir milyon 626 bin kişi seyretti.

"Karakomik Filmler 2", 390 bin 635 kişi tarafından izlendi

Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen Savaş ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatan, aynı isimli dizinin sinema filmi "Sıfır Bir" de listenin beşinci sırasında 821 bin 751 seyirci sayısına ulaştı.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin tanınan karakterlerinden bazılarının bir tatil macerasında izleyicinin karşısına çıktığı "Aman Reis Duymasın" adlı yapım, yedi haftada 403 bin 662 seyirci rakamı ile listenin altıncı sırasına konumlandı.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Karakomik Filmler" projesinin, "Deli" ve "Emanet" adlı iki orta metraj yapımdan oluşan ikinci halkası, vizyona girişinin 2. haftasında 390 bin 635 izleyiciye ulaşarak listenin yedinci sırasında yer alırken, aynı hafta vizyona giren yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" ise 380 bin 971 seyirci ile listenin sekizinci sırasında kaldı.

Ellerinde büyüdükleri kadının rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra buluşan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen "Biz Böyleyiz" filmi listeye dokuzuncu sıradan girerek, 356 bin 601 kişi tarafından izlendi.

Listenin son sırasında yer alan haftanın ikinci yabancı filmi, 2017 yapımlı "Jumanji: Welcome to The Jungle"ın devam halkası "Jumanji: The Next Level" ise vizyona girişinin yedinci haftasında 308 bin 46 seyirciyle buluştu.

(AA)

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