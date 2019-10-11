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11 Ekim 2019 Cuma 07:22:21 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 07:23:59

'Seyr-i Ahenk' sergisi açıldı

Tezhip sanatçıları Ebrar Şayan ve Nurçehre Olcayto'nun eserlerinden oluşan "Seyr-i Ahenk" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışı, Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Açılışa, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ve hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, bu nitelikte bir sergiye ev sahipliği yapmaktan ötürü memnuniyetlerini ifade ederek, "Burada büyük bir sabır var, büyük bir edeb var, büyük bir nefaset var, ahenk var, güzellik var. Dolayısıyla hepsini bir arada bize sunma imkanı verdikleri için sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah siz değerli sanatçılarımızın yeni talebeler yetiştirmenizi bekliyoruz ve bu tarz etkinliklerin gelişerek devam etmesini diliyorum." dedi.

"Nezaket ve edeb ile sergimizi sanatseverlere sunduk"

Tezhip sanatçısı Ebrar Şayan AA muhabirine yaptığı açıklamada serginin adı olan "Seyr-i Ahenk"e işaret ederek, "Kainatta yaradan, her şeyi bir ahenk bir düzen içerinde yaratmış, ceddimiz de bu ahenk ve düzene hayran kalmış, eserlerine nakşetmiş. Biz de onlardan aldığımız bu nezaket ve edeb ile sergimizi siz sanatseverlere sunduk." ifadelerini kullandı.

Şayan, annesinin de bir müzehhibe olduğundan bahsederek, tezhipe olan ilgisinin 1975 yılında annesiyle birlikte Cerrahpaşa'da Süheyl Ünver'in derslerine gittiği sırada başladığını söyledi.

Sergide 60 eser bulunduğunu aktaran Şayan, "Bu sergiyi kuzenim Nurçehre Olcayto ile hazırladık. İkimizin ortak sergi açmasından dolayı ayrıca çok mutluyum. Eserlerden 44 tanesi benim geri kalanlar ise kuzenimin. İnşallah daha nice sergilerde birlikte olacağız." diye konuştu.

"Tezhip yaparken nefes almayı bile unutmanız gerekiyor"

Kuzeni Şayan'ın aracılığıyla 2011'de tezhip sanatına yönelen Nurçehre Olcayto ise üniversite grafik bölümü okuduğunu ve bu anlamda tezhip sanatına daha kolay adapte olarak, hızlı yol katettiğini belirtti.

Olcayto, sergiye 16 eseriyle katıldığını ve tezhip sanatının kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek, "Tezhip yaparken bir çizgiyi güzel çizebilmek için nefes almayı bile unutmanız gerekiyor. Sergimizin adı da tezhibin bu özelliğinin kazandırdığı bir hoşluktan geldi diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda sanatçıların gönüllü olarak kalem işlerini yaptıkları Karagümrük'te bulunan Nurettin Cerrahi Türbesi'nin fotoğraflarının da yer aldığı sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

(AA)

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