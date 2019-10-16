Serenad Bağcan'ın 'interaktif' konserinde dinleyiciler sahnede olacak

  • Bist 100
    93797.1
  • Dolar
    5,9042
  • Euro
    6,5155
  • Altın
    280,9120
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Başkan Erdoğan Pence'i kabul edecek Son Dakika: Başkan Erdoğan Pence'i kabul edecek
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı haberimizde Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı haberimizde
Dani Alves: 'Paris'te çok fazla ırkçı insan var' Dani Alves: 'Paris'te çok fazla ırkçı insan var'
İtiraf geldi! Fernando Sevilla'yı Mariano'ya sormuş İtiraf geldi! Fernando Sevilla'yı Mariano'ya sormuş
Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber
Yerli ve milli silahlar sahaya damga vurdu! Yerli ve milli silahlar sahaya damga vurdu!
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Son Dakika: ABD heyeti Ankara Esenboğa Havalanına iniş yaptı Son Dakika: ABD heyeti Ankara Esenboğa Havalanına iniş yaptı
UBER'in faaliyetleri durduruldu! UBER'in faaliyetleri durduruldu!
EGM Polis Akademisi 7.000 Polis Adayı alıyor! EGM polis alımı şartları neler? EGM Polis Akademisi 7.000 Polis Adayı alıyor! EGM polis alımı şartları neler?
THY Zanzibar seferlerini haftada 7 güne çıkardı THY Zanzibar seferlerini haftada 7 güne çıkardı
Masterchef Türkiye eleme adayı kim? Masterhef'te bu hafta kim elendi? Masterchef Türkiye eleme adayı kim? Masterhef'te bu hafta kim elendi?
Katı emisyon standartları paladyum fiyatına rekor kırdırdı Katı emisyon standartları paladyum fiyatına rekor kırdırdı
Halkbank'tan ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin açıklama Halkbank'tan ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin açıklama
Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri
Müteferrika'nın ilk baskıları bu koleksiyonda yer alıyor Müteferrika'nın ilk baskıları bu koleksiyonda yer alıyor
Başkan Erdoğan, Sky News muhabirinin sorusunu cevapladı Başkan Erdoğan, Sky News muhabirinin sorusunu cevapladı
Tarihi kervansarayda 'tiyatro sahnesi' kuruldu Tarihi kervansarayda 'tiyatro sahnesi' kuruldu
Ryan Babel'de sürpriz bonus maddesi! 1 milyon Euro... Ryan Babel'de sürpriz bonus maddesi! 1 milyon Euro...
Hollandalı çiftçilerden protesto: Çiftçiler traktörlerle trafiği felç etti Hollandalı çiftçilerden protesto: Çiftçiler traktörlerle trafiği felç etti
Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret
İtalyan sanatçılar Türkiye'deki deneyimlerini tuvale yansıttı İtalyan sanatçılar Türkiye'deki deneyimlerini tuvale yansıttı
Serenad Bağcan'ın 'interaktif' konserinde dinleyiciler sahnede olacak Serenad Bağcan'ın 'interaktif' konserinde dinleyiciler sahnede olacak
Bir skandal da Belçika'da! 9 yaşındaki çocuklara bile tahammülleri yok Bir skandal da Belçika'da! 9 yaşındaki çocuklara bile tahammülleri yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:24:26 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:26:21

Serenad Bağcan'ın 'interaktif' konserinde dinleyiciler sahnede olacak

Müzisyen ve yorumcu Serenad Bağcan, 17 Ekim'de MEB Şura Salonu'nda düzenleyeceği "interaktif konser"de şarkılarını sahnede dinleyicileriyle birlikte söyleyecek.

Müzisyen, yorumcu Serenad Bağcan, ailesinin ve kendisinin yaşanmışlıklarını anlatan şarkılarını "interaktif konser" projesinde müzikseverlerle buluşturacak.

Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu eski sanatçılarından Bağcan, "interaktif konser projesi"nde, sözlerini babasının yazdığı, ailesinin ve kendisinin hayat hikayesini anlatan şarkılarını Ankara'da başlayacak konser turnesi ile sanatseverlere sunacak.

"Hayatımdaki yaşanmışlıklarla, sevgimle, sesimle yüreklerinize dokunmaya geliyorum" ifadesiyle konser yolculuğuna çıktığını belirten Serenad Bağcan, "Hayatındaki yaşanmışlıkları sesine aktarabilen yorumcu iyi bir yorumcudur benim gözümde. İnsanların yaşanmışlıklarına yüreklere dokundurabilmek önemlidir." diye konuştu.

Ünlü Alman koro şefi Walter Strauss keşfetti

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olduğunu, ancak yıllardır profesyonel olarak şarkı söylediğini belirten Bağcan, hikayesinin müzik okumayan ama bu işi yapmak isteyen gençlere ilham olabileceğini dile getirdi.

Serenad Bağcan, müzisyen ailesinin hayatına önemli katkısı olduğunu, halası Selda Bağcan'ın kendisine güçlü bir kadın profili sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de çok sesli müziğe damgasını vuran koro şefi Walter Strauss'un sesini keşfettiğini ifade eden Bağcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Strauss beni çok motive etti. Yeteneğime hayran olduğunu söyledi. Bir şey yapmadım aslında. Sadece doğal oldum. Şarkıları çalışırken duygular neyse onu yaşadım. Hüngür hüngür ağlamak gerekiyorsa öyle yaptım, ağlarken de şarkıyı kesmedim. Ağlayarak çalıştım. Bu çok güzel bir duygu. Herkese de öneririm. Aynanın karşısına geçin ve şarkı söyleyin. Ben her konserde bu duyguyu yaşıyorum."

İnteraktif konserlerin ilki Ankara'da

MEB Şura Salonu'nda 17 Ekim'de vereceği konserde, albümünden şarkıların yanı sıra Fazıl Say konserinde yorumladığı eserleri ve dinleyicilerin kendisinden talep ettiği şarkıları seslendireceğini anlatan Bağcan, "Konserde, müzik tarzımı seyircilere soracağım. Onların düşünceleri benim için önemli. Seyirci benim müzik tarzımı belirleyecek. Fazıl Say, şarkılarım için 'yaşanmış şarkılar' diye yorumluyor. Dinleyiciler son kararı verecek." dedi.

Serenad Bağcan, ilk konserinin memleketi Ankara'da başkentte gerçekleşecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara dinleyicisini çok seviyorum. İnsanlar şarkı söylemeyi unuttu. İnsanın kendi sesi kendine şifadır. Bu şifayı konserde gerçekleştireceğiz. İnteraktif konser düşüncesi beni kendisini çok heyecanlandırıyor. Seyirci sadece dinleyici olmayacak, sahnede şarkı söyleme fırsatı bulabilecek.

Turnelere gideceğiz, güneyden başlayacağız. Adana, Mersin ve diğer güney illerinde de öncelikli olarak konsere gideceğim. Oranın yaşanmışlıklarını türkülerle ve şarkılarla anlatacağım. Tabii önemli bir araştırma da yapıyorum. Kadınların, gençlerin yüreklerine dokunmak istiyorum. Köylere gideceğim, hiç konsere gitmemiş insanlara dokunacağız. Şarkıların hikayeleriyle hayatlarına destek olacağız."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ