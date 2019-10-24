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24 Ekim 2019 Perşembe 14:33:34 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:35:08

Şerefiye Sarnıcı tarihi Milas halılarını ağırlıyor

Halı koleksiyoneri Selçuk Mergen'in 40 yıldır Türkiye'nin birçok yerinden topladığı, "evlatlarım" olarak tanımladığı tarihi Milas halıları, Şerefiye Sarnıcı'nda sergilenecek.

Halı koleksiyoneri Selçuk Mergen'in koleksiyonunda yer alan 37 Milas halısı, "Karya'da açan çiçekler" adlı sergiyle Şerefiye Sarnıcı'nda bugün ziyarete açılacak. Sergi, 5 Aralık'a kadar görülebilecek. 

Sergide yer alan halılar, profesyonel ekiplerce sarnıcın havuz bölümüne itinayla yerleştirildi.

Yapımları 18. yüzyıl sonuna kadar giden, rutubetten ve güçlü ışıklardan etkilenmemeleri için pleksi denilen özel bir malzeme ile kaplanan Milas halıları, Anadolu'nun zengin dokuma kültürünü yansıtıyor.

"Tüm Türkiye'den 40 yıldır halı topluyorum"

Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada'da yaşadığını ve gezi için geldiği Türkiye'de arkadaşlarının ısrarıyla koleksiyonunu ilk kez sergileyeceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Koleksiyonumda 80 Milas halısı bulunuyor. Toplamda ise yaklaşık 250 halım var. Kısa bir süre kalıp dönmeyi planlıyordum ama dostlarım İstanbul Halı İhracatçıları Birliğinin düzenlediği etkinlikte benim de halılarımı sergilemek istediler. Bunun imkansız olacağını belirtsem de kararımı değiştirdiler. Bana yardımcı olacaklarını söylediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu güzel mekanı bize verdi. O günden itibaren ailemden de destek alarak ilk sergim için ciddi bir çalışmaya koyulduk.

Bu serginin en büyük zorluğu sarnıcın rutubetli olması. En büyük korkumuz pleksi ile rutubetten koruduğumuz halıların güçlü ışıktan zarar görme riskiydi. Geçen hafta bunun da deneyini yaptık ve ışık açılarını ayarladık. Şimdi gerçekten mutluyum. Uykusuz gecelerime değdiğini düşünüyorum. Halılarımızın bazıları 18. yüzyıl sonrasına kadar gidiyor. Kesinlikle rutubet almaması gerekir. Burada halıları sergilemek için profesyonel destek aldık. Halıların rutubet almaması için özel bir çalışma yaptık. Halılar fotoğraflandı ve bezlere dikildi. Katalog oluşturmak için başladığımız projemiz kitap boyutuna ulaştı. Sadece bu koleksiyonla ilgili 220 sayfalık bir katalog hazırladık. "

"Eşim, 'Sen benimle değil halılarla evlisin.'diyor"

Halılara özel bir ilgisi olduğunu vurgulayan Mergen, "Halıları çok seviyorum. Yıllarımı verdim bunları toplamak için. Hepsi evladım gibi. Hatta eşim 'Sen benimle değil bu halılarla evlisin.' der." ifadelerini kullandı.

Halı uzmanı Fahrettin Kayıpmaz da serginin güçlü bir katalog ve önemli bilgilerle desteklendiğini belirterek, "Halı kültürü yaklaşık 3 bin yılda oluşmuş. Bu geleneksel kültürü günümüze getirmek ve bunu arkasındaki estetiğe göre tamamlamak çaba gerektiriyor. Halıların altındaki etnografyayı çıkarmak gerekiyor. Bu sergi ve hazırladığımız katalog bu açıdan çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

(AA)

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