Senarist Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

  • Bist 100
    99238
  • Dolar
    5,4908
  • Euro
    6,1436
  • Altın
    262,1550
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada
Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor Türk lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor
İthal edilen canlı bitkiler gözetime tabi tutulacak İthal edilen canlı bitkiler gözetime tabi tutulacak
Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu Kayserispor'un tek maç bilet fiyatları belli oldu
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
Galatasaray'ın İtalya kadrosu belli oldu Galatasaray'ın İtalya kadrosu belli oldu
Antalya'da inanılmaz olay: Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi Antalya'da inanılmaz olay: Kulağından çıkan canlı, doktorları bile şaşkına çevirdi
Eş durumu tayin başvuruları sona eriyor! Öğretmenlik tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Eş durumu tayin başvuruları sona eriyor! Öğretmenlik tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos
20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı
Bayramda çalışana çift yevmiye! Kurban Bayramı'nda mesai ücreti ne kadar? Bayramda çalışana çift yevmiye! Kurban Bayramı'nda mesai ücreti ne kadar?
Emeklinin bayram ikramiyesi cepte! Memur ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklinin bayram ikramiyesi cepte! Memur ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
İmran Han'dan kritik Hindistan çıkışı: Tahrik devam ederse uygun cevabı veririz İmran Han'dan kritik Hindistan çıkışı: Tahrik devam ederse uygun cevabı veririz
Cari denge Haziran'da fazla verdi Cari denge Haziran'da fazla verdi
Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor
İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 3 ölü,2 yaralı İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 3 ölü,2 yaralı
Genç hostesin sır ölümü Genç hostesin sır ölümü
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Tutuklandılar Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Tutuklandılar
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı
Piyanist İdil Biret Muğla'da konser verdi Piyanist İdil Biret Muğla'da konser verdi
Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanıyor! Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama sayfası Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanıyor! Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama sayfası
Denizli geceyi böyle geçirdi! Denizli geceyi böyle geçirdi!
Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ağustos 2019 Cuma 09:11:59 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:13:00

Senarist Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

"Bizimkiler" dizisiyle unutulmazlar arasına giren senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Bizimkiler" dizisiyle unutulmazlar arasına giren senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay'ın cenazesi, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

Bugay'ın eşi Ayşe ve oğlu Ömer Bugay'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, ünlü senaristin yakınlarının yanı sıra Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ali Uyandıran, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cihan Tamer gibi oyuncular ile İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Ömer Bugay, hayatının en acı günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Öyle bir miras bıraktı ki bizlere, bugün buraya gelen insanlar ismini duyduklarında yüzleri gülüyor. Çok güzel şeyler öğretti bize, bunu hem ailemiz hem de ülkemiz için devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

"İyi bir tiyatrocu, yapımcı ve patrondu"

Oyuncu Ali Uyandıran da çok üzgün olduğunu anlatarak, Türk sineması ve tiyatrosu için Umur Bugay'ın vefatının çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Zihni Göktay ise bir dost, arkadaş, yapımcı ve ağabey kaybettiğini ifade ederek, "İyi bir tiyatrocu, yapımcı ve patrondu. Emekçinin hakkına büyük bir saygısı vardı. İyi bir Atatürkçüydü ve iyi bir demokrattı. Sosyal açıdan halkını çok iyi tanıyordu. Yazdığı her satırda güzellikler vardı. 4 yapımında birden oynama fırsatına eriştim." diye konuştu.

On gün önce Bugay'la telefonda konuştuğunu aktaran Göktay, "Benim belgeselim için konuşmuştu, bu konuda teşekkür ettim kendisine. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Umur Bugay kimdir?
Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, Haydarpaşa Lisesi'nde okudu ve ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 1963'te mezun oldu.

Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

Oyun yazmaya 1972'de başlayan Bugay'ın yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Bugay "Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atarken, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.

"Türk Küçükleri" adlı bir öykü kitabı olan Bugay'ın anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" kitabı da 2017'de yayınlandı.

Bugay, 1976'da "İşte Hayat" ve 1978'de "Çöpçüler Kralı" senaryolarıyla Antalya Film Festivali'nde en başarılı senaryo yazarı seçildi.

Umur Bugay, "Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi film ve dizilerin senaryolarını da kaleme aldı.  

(AA)

20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı
Dolarda düşüş devam ediyor! TL'de bayram havası!
Denizli geceyi böyle geçirdi!
İşte çifte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları
Kocaeli'de taksisine binen kadına tecavüz etti!
Vaatler uzaya çıktı
'Yanlış yola girmenin faturası ağır olur'
Hesap sorulmayan kalmayacak!
FETÖ'den dijital terör ordusu
Emekliye 850 TL aile yardımı
Fransız ekibi duyurdu, işte Beşiktaş'ın yeni transferi
Hatay'da mühimmat deposunda patlama
İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları
Rektör Mustafa Ünal'ın Twitter üzerinden verdiği cevaplar fenomenlik yolunda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı
Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı
Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı...
Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar tesisine ziyaret
Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ