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19 Eylül 2019 Perşembe 12:27:58 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:31:11

Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı açılış için gün sayıyor

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad tarafından 1229 yılında yaptırılan Aksaray'daki Sultanhanı Kervansarayı'nın, sona gelinen restorasyon çalışmalarının ardından ekimde açılması planlanıyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 8 asır önce yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı'nda, 2017 yılının haziran ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen "Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında restorasyon çalışmalarına başlandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 28 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından kervansaray içinde, canlı müze, çanak, çömlek, bıçak, kılıç ve halı dokuma atölyeleri ile halı müzesi gibi mekanlar oluşturuldu.

İç Anadolu Bölgesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Aksaray'daki tarihi yapının, ekimde açılacağı bildirildi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyona 2017 yılında başlandığını söyledi.

"İçerisine canlı müze yaptırmayı planlıyoruz"

Bu yapıyı restore etmenin çok zor bir iş olduğunu belirten Solak, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın büyük destekleriyle kervansarayımızı şu anda ayağa kaldırdık. İçerisinde şu anda ufak tefek aktiviteler yapıyoruz. İçerisine canlı müze yaptırmayı planlıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Kervansarayımız, o günün şartlarında nasıl yaşamışsa, kervanlara gerekli olan neler varsa şimdi de onlar var. Çanak, çömlek ve yorgan atölyelerini başlattık. Daha sonra çarık, bıçak, kılıç ve halı atölyeleri burada olacak.

Solak, restorasyon çalışmaları kapsamında yapının üst kısmının, kurul onayı ile kurşun ile kaplandığını vurguladı.

Bu sayede yapının içerisine su akıntısının olmadığını anlatan Solak, şunları kaydetti:

"Kornişlerine yaklaşık 50-60 yıl öncesinden koruma amaçlı restorasyon çalışması yapılmış. Çimento ve mozaikle yapılmış. Biz bunu kaldırdık. Çünkü taşa zarar veriyordu. Tamamen kaldırarak laboratuvarda incelemeler yaptırdık. Orijinaline uygun taşları bulduk. Ön taç kapıda yaklaşık 4,5 metre eksikliğimiz vardı. Buranın eksiklerini de tamamladık. Bu çalışmada önem verdiğimiz konu, eğer orijinalini bulabiliyorsak bunu bulup yerine koyduk. Bulamadıysak kurul onayı ile düzenlemeleri yaptık. Kervansaraya getirilen taşların bir çoğu mezarlıklardan. Evlerin temel taşı yapılmış, çeşmelerin başlarına konulmuş, oralardan bu taşları alarak teker teker topladık. Bu taşların uyanlarını restorasyon çalışmaları kapsamında yerlerine koyduk. Uymayan taşları da kervansarayın içerisinde sergiliyoruz."

"Uluslararası konferanslar ve sergiler düzenlemeyi düşünüyoruz"

Solak, restorasyonun bu ay tamamlanacağını ve ekim ayı gibi ın kervansarayın açılışını yapacaklarını ifade etti.

"Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi"nin Türkiye'nin 100 önemli projesine dahil edildiğini belirten Solak, "Kervansarayımız ahır kısmında 1500 metrekarelik kapalı alana sahip. Harika bir akustiği var. Orada biz uluslararası konferanslar ve sergiler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili ilk çalışmaları başlattık. Önümüzdeki yıllarda inşallah Uluslararası İpek Yolu Kültür ve Halı Festivali ve halı konferansını burada düzenlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

(AA)

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