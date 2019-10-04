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04 Ekim 2019 Cuma 17:04:23 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 17:05:04

Sarissa Antik Kenti turizme kazandırılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyü Akkuzulu Mezrası'ndaki Hititlere ait Sarissa Antik Kenti'nin turizme kazandırılacağını belirtti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hititlerin önemli şehirlerinden birisi olarak bilinen Sarissa Antik Kenti'ni ziyaret ederek Sivas Müze Müdürlüğü koordinesinde arkeolojik kazıları yapan Almanya'nın Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anderas Müller Karpe'den bilgi aldı. 

MÖ 1400’lü yıllarda kurulan Sarissa kentinin Hititlerin en önemli şehirlerinden olduğunu belirten Ayhan, "Samuha olarak bilenen Kayalıpınar'ı ve Sarissa'yı çok önemsiyoruz. Bu bölgeleri düzenlemelerini yapılarak turizme kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişi olduğunu anımsatan Vali Ayhan, "Kayalıpınar ve Sarissa bölgesini turizme kazandırmak için çalışma yapacağız. Burada bir yaşanmışlık var, bir şehir kültürü var. 4 bin yıl önceki Anadolu tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Amacımız, yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek. Bunun için de bir an önce çalışmalara başlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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