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19 Aralık 2019 Perşembe 11:47:17 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:51:56

Sarıkamış'ın hikayesi 'Beyaz Hüzün'le beyaz perdeye taşındı

Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek adındaki göçmen bir çavuşun hikayesini konu alan "Beyaz Hüzün", izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

 "Beyaz Hüzün"

Kenan Korkmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Ali Poyraz, Yavuz Gürbüz, Suat Ergin ve tiyatrocu Yakup Keskin ile başrolünde yer aldığı "Beyaz Hüzün" izleyiciyle buluşacak.

İsmail Bilgin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan yapım, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek adındaki göçmen bir çavuşun hikayesini konu alıyor.

Çekimleri Erzincan'ın Çayırlı ilçesi kırsalında yapılan filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

"Kırk Yalan"


Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan'ın rol aldığı "Kırk Yalan", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hamdi Alkan'ın yönettiği film, evleneceği için mesut olan bir adamın, bir anda kontrolden çıkan kına gecesi kutlamasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

"Kader Postası"

Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın yönettiği "Kader Postası", çocukluğunda en yakın arkadaşı Yusuf il ayrı düşen Zeynep'in ergenlikten yetişkinliğine uzanan hikayesini anlatıyor.

"Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"

"Star Wars: Güç Uyaniyor"da imzası bulunan J.J. Abrams'ın yönetmen koltuğuna geri döndüğü ve Skywalker serisinin finalini yapacak olan "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"; The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini işliyor.

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan fantastik bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant yer alıyor.

"Skandal"

Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie gibi isimlerin başrolünde yer aldığı biyografik film "Skandal", başta Gretchen Carlson ve Megyn Kelly gibi televizyon emekçileri olmak üzere birçok kadının, medya patronu Roger Ailes'ın iş yerinde oluşturduğu istismar ve taciz düzenini ifşa etmeye çalışmalarını konu ediniyor.

Başroldeki Robbie, Theron ve Kidman üçlüsüne yan rollerde John Lithgow, Liv Hewson, Kate McKinnon, Alice Eve, Nazanin Boniadi, Connie Britton, Allison Janney, Ashley Greene ve Malcolm McDowell eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Jay Roach'ın üstlendiği filmde Nicole Kidman televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı, Charlize Theron Fox'tan NBC'e geçiş yapan Megyn Kelly'i canlandırırken olayların merkezinde bulunan Roger Ailes'a ise John Lithgow hayat veriyor.

"Ema"

"Tony Manero", "No" ve "Jackie" gibi yapımlara imza atan Pablo Larrain'in yönettiği "Ema", evlat edinen bir çiftin yaşadıklarını konu ediniyor.

Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera, Josefina Fiebelkorn, Giannina Fruttero, Gael Garcia Bernal'ın başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Alejandro Moreno ve Guillermo Calderon'a ait.

"Paranormal Chat"

Matthew Solomon'un yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Paranormal Chat", iç güvenlik departmanında çalışan bir ajanın, internet trafiği kontrolleri sırasında rastladığı şüpheli bir videolu sohbet sonrası gelişen olayları anlatıyor.

"Eşek Kral"

Aziz Jindani'nin yönettiği animasyon yapım "Eşek Kral"; maceraperest ve hayal gücü kuvvetli bir eşek olan Mangu'nun, çıktığı yolculukta kendini bir anda kralın veliahtı olarak bulmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri"
Logan Spence'nin animasyonu "Elfland: Yeni Yıl Dedektifleri", Noel babanın kaybolan kızağını bulma görevini üstlenen 3 kişilik dedektif ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

(AA)

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