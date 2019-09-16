Saraybosna'daki belgesel festivalinin 'Oscar' umudu

El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20-24 Eylül'de düzenlenecek 2. Uluslararası Belgesel Festivali'nin (AJB DOC) organizatörleri, festivalden bu yıl da ciddi Oscar adayları çıkacağını düşünüyor.

El Cezire Medya Ağı (Al Jazeera Media Network) ve El Cezire Medya Enstitüsü (Al Jazeera Media Institute) ile ortaklaşa düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festivalde bu yıl 23 belgesel film izleyici ile buluşacak.

Bu yıl 21 ülkeden 400'ün üzerinde belgesel filmin başvurduğu festivalin yarışma bölümü için 12 film belirlenirken, yarışma bölümü dışında da 11 belgesel film gösterilecek.

Festival Direktörü Edhem Foco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival hazırlıklarında sona yaklaştıklarını belirterek, festivale bu yıl Bosna Hersek dışından da önemli isimlerin katılacağını duyurdu.

Festivalin bu yıl "değişim" sloganıyla düzenlenmesine karar verdiklerini aktaran Foco, "Yarışma bölümündeki filmlerin birçoğu değişim odaklı filmler. Bu filmlerde, yaşanan veya yaşanması gereken değişimler işleniyor. Sloganımız da buradan geliyor." ifadelerini kullandı.

Foco, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivalde daha çok kadın yönetmen, yapımcı ve oyuncuların ortaya koydukları eserlere yer verileceğini belirterek, "Bu filmler genellikle daha duygusal oluyor, daha derin anlamlar taşıyor. Yine savaş belgesellerine de yer vereceğiz." dedi.

Festivalin açılışını İngiltere ve Amerika'da yoğun ilgi gören "For Sama" isimli belgesel filmle yapacaklarını dile getiren Foco, festivaldeki bir diğer savaş temalı filmin ise Bosna savaşını konu edinen "Light-Footed" olduğunu söyledi.

Foco, belgesellerin ucuz ekipmanlarla da çekilebileceğinin altını çizerek, "Bu yıl gösterilecek filmlerden biri de cep telefonuyla çekilmesine rağmen uluslararası festivallerde ödüller alan 'Midnight Traveler' olacak. Bu kolay bir şey değil ama istediği zaman herkesin yapabileceği bir şey." ifadelerini kullandı.

Oscar adaylığı beklentisi



Geçen yıl ilki düzenlenen festivalde ödül alan iki filmin Oscar ödüllerine aday olduğunu anımsatan Foco, "Bu yılki festivalden de ciddi Oscar adayları çıkabilir. Bu yıl seçtiğimiz filmleri izlediğinizde çok kaliteli yapımların söz konusu olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Saraybosna'nın film festivalleriyle ön plana çıktığını kaydeden Foco, bu festival heyecanını diğer bölge ülkelerine de yaymak istediklerini söyledi.

Bu yıl Filistinli yönetmen Rawan Damen'in de konuk olacağı festivalde, "Ana Ödül", "Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Genç yetenekler için çeşitli atölye çalışmalarının da yapılacağı festival kapsamında gösterilecek filmler, başkent Saraybosna'daki Cinema City'de izlenebilecek.

(AA)