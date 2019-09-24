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24 Eylül 2019 Salı 14:27:27 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:29:09

Saray Koleksiyonları Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi, telefon santralı, panorama makinası, kağıt imha makinası gibi günlük hayatta kullanılan bazı araçların ilk örneklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi, telefon santralı, panorama makinası, kağıt imha makinası gibi günlük hayatta kullanılan araçların ilk örneklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

İlk endüstriyel ve sanayi araçlarına ev sahipliği yapması bakımından özel bir yer olarak nitelenen saray, aynı zamanda elektrikli araçların ilk örneklerinin bulunabileceği zengin bir koleksiyona sahip. Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen objeler günlük hayatta kullanılan bazı araçların, yaklaşık 200 yıllık değişimini gösteren örnekleri içeriyor.

Saray Koleksiyonları Müzesi Sorumlusu Güller Karahüseyin, müzeye ilişkin bilgi verirken, teşhir edilen eserlerin yanı sıra Milli Sarayları oluşturan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu, Maslak, Ihlamur, Aynalıkavak köşklerinden gelen, teşhirde kullanılamayan tüm objelerin Saray Koleksiyonları Müzesi deposunda muhafaza edildiğini belirtti.

Müzenin deposunu ziyaretçilerle buluşturduklarını dile getiren Karahüseyin, "Milli Saraylar Koleksiyonu'nda saraylarda sergilenemeyen eserlerin hepsi burada. Burada 60 bine yakın objemiz var ve her cins obje mevcut. Biz de her cins objenin en iyi şekilde muhafaza edilmesi için 18-22 derece sıcaklık arasında tutuyoruz burayı. Ziyaretçilerimiz, pazartesi günleri ve dini bayramların birinci günü dışında her gün 09.00-17.00'de müzemizi ziyaret edebilir, tarihi eserlerimizi burada görebilir" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Araçları Vitrini

Karahüseyin, müzenin Sanayi ve Teknoloji Araçları Vitrini'ne değinirken, dünyada üretilen ilk makinelerin, ilk yeniliklerin önce Osmanlı Devleti'nin yaşama ve yönetim merkezi olan saraylara geldiğini ve daha sonra çevreye yayıldığını dile getirdi.

İlk telefonun 1880'de Sultan Abdülhamid tarafından Yıldız Şale'ye alındığını ve 1881'de İstanbul'a telefon hattı döşendiğini anlatan Karahüseyin, Osmanlı saraylarına girişi Sultan Reşat dönemi olan müzedeki telefon santralinde 20 abonenin aynı anda görüşme yapabildiğini söyledi.

Karahüseyin, fotoğrafa çok meraklı olan Sultan Abdülhamid'in her yerden fotoğraflar çektirdiğini kaydederek, "Panoramik fotoğraf makinasıyla 2 mercekli fotoğraflar çekiliyor. Bunlar yan yana getirilip merceklerden bakıldığında fotoğraflar 3 boyutlu ve kabartmalı görünüyor ve panaromik bir görüntü oluşuyor." dedi.

150 yıllık tulumba

III. Ahmet döneminde yangınlara müdahale edilmesi için Tulumbacı Teşkilatı kurulduğunu hatırlatan Karahüseyin, müzede sergilenen tulumbanın 1870'te Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe ve diğer saraylarda çıkabilecek yangınlara karşı tedbir amaçlı olarak satın alındığını ve hala çalışır durumda olduğunu dile getirdi.

Güller Karahüseyin, Sultan Abdülhamid'in cuma namazı dönüşlerinde kullandığı ve 2 beyaz atın çektiği faytonun Yıldız Sarayı envanterinden müzelerine getirilerek, Mart ayından bu yana sergilendiğini sözlerine ekledi.

(AA)

 

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