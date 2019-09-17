Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

  • Bist 100
    102590
  • Dolar
    5,7378
  • Euro
    6,3145
  • Altın
    275,2580
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ersun Yanal, küplere bindi Maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Ersun Yanal, küplere bindi
Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum’dan sonra şimdi de İstanbul için harekete geçti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum’dan sonra şimdi de İstanbul için harekete geçti
Ankara'da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu Ankara'da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
G.Saray, 18 günde zorlu 5 karşılaşmaya çıkacak G.Saray, 18 günde zorlu 5 karşılaşmaya çıkacak
70 dönümlük tarla CHP eliyle 'altın' oldu: Sahibi bakın kim çıktı? 70 dönümlük tarla CHP eliyle 'altın' oldu: Sahibi bakın kim çıktı?
Annesinin elini bırakıp bir anda yola fırladı... Annesinin elini bırakıp bir anda yola fırladı...
Beşiktaş'ta N’Koudou, yenilgiye rağmen sınıfı geçti Beşiktaş'ta N’Koudou, yenilgiye rağmen sınıfı geçti
Yunan ağlıyor: Artık stratejik bir rehineyiz... Yunan ağlıyor: Artık stratejik bir rehineyiz...
Trabzonspor’un İkinci Başkanı: Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir Trabzonspor’un İkinci Başkanı: Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir
Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2019' başladı Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2019' başladı
Salih Uçan: 1-1'i yakalamamız maçı döndürdü Salih Uçan: 1-1'i yakalamamız maçı döndürdü
Bankalardan peş peşe faiz indirimleri geliyor Bankalardan peş peşe faiz indirimleri geliyor
HDP önündeki oturma eyleminde 'battaniye' gerginliği HDP önündeki oturma eyleminde 'battaniye' gerginliği
Alanyaspor'un attığı 2. gol tartışma konusu oldu Alanyaspor'un attığı 2. gol tartışma konusu oldu
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı var! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı var!
Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam atandı Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam atandı
Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler
Seçime saatler kala dikkat çeken ziyaret Seçime saatler kala dikkat çeken ziyaret
Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi Ülke genelinde 49 bin 717 okul servisi ve sürücü denetlendi
Konfetiden ilham alıp 'roket başlığı ayırıcı mekanizma' yaptılar Konfetiden ilham alıp 'roket başlığı ayırıcı mekanizma' yaptılar
Trump'tan dünyayı sarsan açıklama: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır Trump'tan dünyayı sarsan açıklama: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır
İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 07:57:28 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 07:58:40

Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen eserlere kentte kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandığı bildirildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2014'te keşfedilen, ilçeye 55 kilometre mesafedeki Harbetsuvan Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve teknik ekiple kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kuş, Göbeklitepe'dekilere benzer eserlere rastlanan Harbetsuvan Tepesi'nde kazı faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.

Harbetsuvan bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kuş, "Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. Kazılarla çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimizle kazı ekibinin yanında olacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak. İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz." diye konuştu.

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik de Şanlıurfa'nın çok önemli bir tarih kültür kenti olduğunu söyledi.

Harbetsuvan Tepesi'nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlatan Çelik, "Harbetsuvan tepesinde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleriyle burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ