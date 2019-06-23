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23 Haziran 2019 Pazar 17:48:29 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:30:53

Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Fosforoğlu'nun vefatını, yeğeni, oyuncu ve yazar Almula Merter Churm, sosyal medya hesabından, "Amcam, baba yarım, bu nasıl bir şaka, babacığımın yanında yıldız oldu." mesajıyla duyurdu.

Sanatçı, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Enis Fosforoğlu'nun kızı tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu ise 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün çıktık hastaneden diye sevinirken tekrar geri döndük hastaneye. Kabus yaşadık ailecek tekrar. Doktorlar iyi diyor, iyi olacak diyor. İyi olacaksın babacığım. Babalar gününü ayrı geçiriyoruz ama çıktığında bana söz ver bu fotoğraftaki gibi atlı karıncaya bineceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kardeşi başarılı oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu da dokuz ay önce yaşamını yitirmişti.

Enis Fosforoğlu için tören düzenlenecek

Sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleştirilecek tören 11.00'de başlayacak.

Fosforoğlu'nun yeğeni oyuncu ve yazar Almula Merter Churm'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, törenin ardından İstanbul Moda Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Enis Fosforoğlu Kimdir?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Renan Fosforoğlu ve Mualla Fırat'ın oğlu olarak 1948'de İstanbul'da doğdu.

Sanat kökenli bir aileden gelen Fosforoğlu, 1970­-1976'da Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Daha sonra farklı tiyatro toplulukları içinde yer alan sanatçı, 1980'de kendi adına Kadıköy'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine vesile oldu.

Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, ayrıca senaryo ve yönetmenlik denemelerinde de bulundu.

Sanatçının 1 Kasım 2001'de hayatını kaybeden eşi Serda Fosforoğlun'dan Seren ve Eren adında bir oğlu ve bir kızı var.

Fosforoğlu, aralarında, "Kurtlar Vadisi Pusu", "Arka Sokaklar", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Sezercik Küçük Mücahit" gibi eserin bulunduğu çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol aldı.

(AA)

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