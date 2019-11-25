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25 Kasım 2019 Pazartesi 07:36:03 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 07:37:03

Sanatçı Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı kutlandı

Sanatçının kara kalem, karikatür ve yağlı boya çalışmalarından oluşan serginin açıldığı kutlama kapsamında, konser de verildi.

Ressam, karikatürist ve besteci Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı dolayısıyla özel saygı gecesi düzenlendi.

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki yapılan etkinlik, sanatçının kara kalem, karikatür ve yağlı boya çalışmalarından oluşan 69 eserin yer aldığı "İnsicam" adlı serginin açılışıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Kömür, sanat vesilesiyle bir arada olmanın kıymetli olduğunu belirterek, "Çok büyük bir lütuf. İnsanın dostlarıyla sevenleriyle bir arada olması çok güzel. 40 yıl geride kaldı, bir tarafta zamanın geçmiş olmasının hüznü var ama iz bırakmış olmak da çok güzel bir duygu, onun hazzı var." dedi.

Kendisini hep iyiye ve güzele yönlendiren insanlarla karşılaştığını kaydeden Kömür, annesinden şefkati ve merhameti, kardeşinden saygıyı, eşinden muhabbeti ve yol arkadaşlığını, çocuklarından itaati, torunlarından ise heyecanı öğrendiğini söyledi.

"Eserlerinde size inandığınız değerleri hatırlatacak bir iz bulursunuz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise lise öğrencisiyken Abdülbaki Kömür'ün karikatürleriyle tanıştığını anlatarak, "İlk defa kendisini Fetih Yurdu'nda görmüştüm. Müziğin helalliğinin ve haramlığının tartışıldığı ortamda onun bestelerini, şarkılarını gördük. Mehmet Akif'in 'Kur'an'dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' dizesinin tecessüm etmiş halidir Abdülbaki Kömür. Çünkü gerçekten hangi işine baksanız o işte size tefekkür ettirecek ve size inandığınız değerleri hatırlatacak bir iz bulursunuz." diye konuştu.

Bant tiyatrolarıyla başladığı müzik hayatına şiir ve ezgi albümleriyle devam eden, aynı zamanda ezgi ve marş geleneğinin duayenlerinden olan Kömür için düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bugüne kadar 87 albüme söz ve besteleriyle katkı sağlayan Kömür, Ömer Karaoğlu, Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Mustafa Demirci, Grup Genç, Ahmet Turan Öztürk, Ömer Çelik, Hüseyin Goncagül, Aykut Kuşkaya ve Eşref Ziya'nın bulunduğu birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.

(AA)

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