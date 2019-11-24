  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünyanın en güzelleri Dünyanın en güzelleri
Badem unu kalbi korur   Badem unu kalbi korur  
Elma çayı bağışıklık güçlendirir Elma çayı bağışıklık güçlendirir
Jackson'ın filmi yolda Jackson'ın filmi yolda
Önlem almazsanız listeden atarız Önlem almazsanız listeden atarız
Bağımlı gençlere dijital detoks Bağımlı gençlere dijital detoks
Bakan Selçuk öğretmenlerle yemekte buluştu Bakan Selçuk öğretmenlerle yemekte buluştu
Kandilli Rasathanesi: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesi: Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 54. haftasında Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 54. haftasında
Nuri Bilge Ceylan: Sinemayı öğrenmenin en iyi yolu hata yapmaktır Nuri Bilge Ceylan: Sinemayı öğrenmenin en iyi yolu hata yapmaktır
Sanatçı Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı kutlandı Sanatçı Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı kutlandı
Akdeniz'de göçmen faciasının eşiğinden dönüldü Akdeniz'de göçmen faciasının eşiğinden dönüldü
Pakistan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı Pakistan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı
Babel büyük hayal kırıklığı Babel büyük hayal kırıklığı
Kükreyemeyen Aslan Kükreyemeyen Aslan
Adım adım Kartal’a Adım adım Kartal’a
Fener’in liderlik planı! BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Fener’in liderlik planı! BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
'Zirveye yürümek istiyoruz' 'Zirveye yürümek istiyoruz'
'Fenerbahçe taraftarı özel' 'Fenerbahçe taraftarı özel'
İstanbul trafiğine 'Tarihi Yarımada Koşusu' düzenlemesi İstanbul trafiğine 'Tarihi Yarımada Koşusu' düzenlemesi
2,5 yaşındaki çocuk şiddet görmüştü! O anaokulu kapatıldı 2,5 yaşındaki çocuk şiddet görmüştü! O anaokulu kapatıldı
Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Kasım 2019 Pazar 00:32:25 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 00:33:43

Sanatçı Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı kutlandı

Sanatçının kara kalem, karikatür ve yağlı boya çalışmalarından oluşan serginin açıldığı kutlama kapsamında, konser de verildi.

Ressam, karikatürist ve besteci Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı dolayısıyla özel saygı gecesi düzenlendi.

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki yapılan etkinlik, sanatçının kara kalem, karikatür ve yağlı boya çalışmalarından oluşan 69 eserin yer aldığı "İnsicam" adlı serginin açılışıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Kömür, sanat vesilesiyle bir arada olmanın kıymetli olduğunu belirterek, "Çok büyük bir lütuf. İnsanın dostlarıyla sevenleriyle bir arada olması çok güzel. 40 yıl geride kaldı, bir tarafta zamanın geçmiş olmasının hüznü var ama iz bırakmış olmak da çok güzel bir duygu, onun hazzı var." dedi.

Kendisini hep iyiye ve güzele yönlendiren insanlarla karşılaştığını kaydeden Kömür, annesinden şefkati ve merhameti, kardeşinden saygıyı, eşinden muhabbeti ve yol arkadaşlığını, çocuklarından itaati, torunlarından ise heyecanı öğrendiğini söyledi.

"Eserlerinde size inandığınız değerleri hatırlatacak bir iz bulursunuz"
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise lise öğrencisiyken Abdülbaki Kömür'ün karikatürleriyle tanıştığını anlatarak, "İlk defa kendisini Fetih Yurdu'nda görmüştüm. Müziğin helalliğinin ve haramlığının tartışıldığı ortamda onun bestelerini, şarkılarını gördük. Mehmet Akif'in 'Kur'an'dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' dizesinin tecessüm etmiş halidir Abdülbaki Kömür. Çünkü gerçekten hangi işine baksanız o işte size tefekkür ettirecek ve size inandığınız değerleri hatırlatacak bir iz bulursunuz." diye konuştu.

Bant tiyatrolarıyla başladığı müzik hayatına şiir ve ezgi albümleriyle devam eden, aynı zamanda ezgi ve marş geleneğinin duayenlerinden olan Kömür için düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bugüne kadar 87 albüme söz ve besteleriyle katkı sağlayan Kömür, Ömer Karaoğlu, Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Mustafa Demirci, Grup Genç, Ahmet Turan Öztürk, Ömer Çelik, Hüseyin Goncagül, Aykut Kuşkaya ve Eşref Ziya'nın bulunduğu birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ