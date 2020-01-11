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11 Ocak 2020 Cumartesi 13:25:19 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 13:30:43

Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla İlk Adımdan Kurtuluşa adlı milli mücadele karma sergisi açıldı.

Şahin: “Kurtuluş mücadelesinde Samsun’da ve Gaziantep’te yaşananlar çok kıymetli”

Gaziantep Sanat Merkezi’ndeki açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çok özel bir sergi için bir aradayız. Gaziantep 100. yıla hazırlanıyor. 100. yılın süreci başladı. Biz de bu heyecanı yaşıyoruz. 100. yılda dolu dolu etkinliklerle yolumuza devam edeceğiz. Samsun’da ilk adım kurtuluşunda ilk adımı olmuştur. Gaziantep’te de büyük bir direniş gerçekleşti. 6 bin 317 şehit verdik. Şehrin yarısı gazi yarısı şehit oldu. Dolayısıyla bastığımız topraklar bizim için çok kutsaldır. Samsun’dan Gaziantep’e kurtuluş mücadelesinde yaşamış oldukları çok kıymetlidir. Sergide göreceğimiz bu çalışmaların öğrencilerimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatıyla yükselen Gaziantep’imiz için de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Vali Gül: “Gençler açılışı yapılan bu sergiyle tarihe tanıklık edecek”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Kurtuluş Savaşı’nın temel taşlarından biri olan 19 Mayıs tarihi Türk tarihi için büyük önem taşımaktadır. 100. yıl dönümü dolayısıyla burada çok önemli bir sergi açılışında yer alıyoruz. Bunun yanı sıra açılışı yapılan sergiyle tarihe ışık tutulacaktır, yeni nesil kendi tarihine daha somut bir şekilde tanıklık edecektir. Samsun Valiliği’nin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle yapılan bu etkinlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İllerin birbirleriyle iş birliği içinde olması ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyona ev sahipliği yapması çok önemlidir” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, açılışı yapılan sergi sayesinde gençlerin Kurtuluş Savaşı mücadelesinin tüm safhalarına tanıklık edeceğini belirterek gençlere örnek olması anlamında serginin farklı bir önem taşıdığını söyledi.

Samsun Turizm ve Kültür Müdürü Adnan İpekdal, Samsun’da başlayan milli mücadele ruhunun bütün Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Milli mücadelenin yeni nesillere aktarılmasının çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle birlikte sergiyi gezdi.

iha

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