Safranbolu hafta sonu 15 bin ziyaretçi ağırladı

UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

AA muhabirinin, Safranbolu Turizm Danışma Bürosundan aldığı bilgiye göre, 4 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçeye hafta sonunda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir gibi illerin yanı sıra Almanya, Güney Kore, Fransa, Avustralya, ABD ve Kanada'dan yaklaşık 15 bin turist geldi.

"İlçemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor"



Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Tarihi ilçenin ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Ürkmezer, "İlçemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Safranbolu, yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu hafta sonu da bu değişmedi ve tatilcilerin tercihi ilçemiz oldu. Çok şükür ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmedi. İlçemizde de bunun önlemlerini almış bulunmaktayız. Her türlü dezenfekte çalışması da yapılıyor. Misafirlerimizin sağlığı, konforu ve güvenliği için 24 saat ayaktayız ve çalışıyoruz. Bizi tercih eden yerli ve yabancı turistlerimiz gönül rahatlığıyla dönüyorlar." diye konuştu.

Hedeflerinin, yılda 1,5 milyon turist ağırlamak olduğunu aktaran Ürkmezer, "Bunun için de bütün çalışmalarımızı tamamladık. Turist sayımız, her ay bir önceki aya göre artıyor. Bunun yıl sonunda kadar devam edeceği inancındayız." dedi.

