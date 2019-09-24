Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirdi.

Sanat hayatına kattığı değerden dolayı annesine ve babasına teşekkür eden Alışık, "Onlar yüreğimizde farklı bir şekilde yer etmişler. Bize hayat ve sanatla ilgili çok şey bıraktılar. Bize inançlı, yürekli ve dirençli olmayı öğrettiler. Biz onları sevgi ve özlemle anıyoruz." dedi.

Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Olcay Poyraz'a takdim eden Alışık, Poyraz'ın sanat yaşamında birçok alana değer katan bir tiyatrocu olduğunu belirtti.

Ödül alan oyuncular



Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin, oyuncu ve yönetmen Cem Emüler ve oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Erhan Gökgücü yer aldı.

Törende, "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "12 Öfkeli" adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü.

Komedi ve müzikal dalında "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"nü Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Cimri" isimli oyundaki rolüyle Eda Aydınlı, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"nü ise yine aynı oyundaki performansıyla Mustafa Kurt aldı.

Bu yıl "Onur Ödülü" ise Ömer Atilla Sav'a takdim edildi.

(AA)