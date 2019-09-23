  • Bist 100
    100021
  • Dolar
    5,7187
  • Euro
    6,2895
  • Altın
    280,5250
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
Yine neyin peşindesiniz? Yine neyin peşindesiniz?
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek
Orman karşıtları çalışıyor Orman karşıtları çalışıyor
'Kral’ formasına kavuştu 'Kral’ formasına kavuştu
'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek' 'İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek'
Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu Fransa, Almanya ve İngiltere, Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
Ayrılık sonrası ilk görüntü Ayrılık sonrası ilk görüntü
Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse
Hangarda 2 gün Hangarda 2 gün
Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
Nostaljik buluşma Nostaljik buluşma
Derbi alarmı Derbi alarmı
NewYork'ta müzik kampında NewYork'ta müzik kampında
Altun'dan babasının anısına okul Altun'dan babasının anısına okul
Hamilelik unutkanlık yaptı Hamilelik unutkanlık yaptı
TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı TEKNOFEST'te Payitaht rüzgârı
Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculuğa yeşil ışık Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculuğa yeşil ışık
Gizlice evlendi Gizlice evlendi
Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı
Süperstar'a şarkı Süperstar'a şarkı
Mor tarlalar 3 ayda 750 bin turist ağırladı Mor tarlalar 3 ayda 750 bin turist ağırladı
Cinayeti Facebook’tan duyurmuş Cinayeti Facebook’tan duyurmuş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 23:44:42 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:46:24

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. En başarılı kadın oyuncu ödülüne Demiralp, en başarılı erkek oyuncu ödülüne ise Kılınç layık görüldü.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirdi.

Sanat hayatına kattığı değerden dolayı annesine ve babasına teşekkür eden Alışık, "Onlar yüreğimizde farklı bir şekilde yer etmişler. Bize hayat ve sanatla ilgili çok şey bıraktılar. Bize inançlı, yürekli ve dirençli olmayı öğrettiler. Biz onları sevgi ve özlemle anıyoruz." dedi.

Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Olcay Poyraz'a takdim eden Alışık, Poyraz'ın sanat yaşamında birçok alana değer katan bir tiyatrocu olduğunu belirtti.

ÖDÜL ALAN OYUNCULAR


Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin, oyuncu ve yönetmen Cem Emüler ve oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Erhan Gökgücü yer aldı.

Törende, "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "12 Öfkeli" adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü.

Komedi ve müzikal dalında "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"nü Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Cimri" isimli oyundaki rolüyle Eda Aydınlı, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"nü ise yine aynı oyundaki performansıyla Mustafa Kurt aldı.

Bu yıl "Onur Ödülü" ise Ömer Atilla Sav'a takdim edildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ