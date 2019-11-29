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29 Kasım 2019 Cuma 12:26:48 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 12:36:12

Rus gençler dizilerle Türkiye'yi tanıyor

Dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören Türk dizileri, bazılarını duygusal ve eğitici yanıyla etkilerken, bazılarını ise Türkiye'yi ziyaret etmeye yöneltiyor.

Rus gençler, Türk dizileri ve filmleri sayesinde Türkçe kurslarına gidiyor ve Türk kültürünü yakından tanıyor.

Rus gençler, izledikleri Türk dizileri ve filmlerinin kendilerinde bıraktığı etkiyi AA muhabirine anlattı.

Adli tıp uzmanı Natalya Kiriçok, "Muhteşem Yüzyıl" dizisi sayesinde Türkçe'yi öğrenmeye başladığını söyledi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe kurslarına Türk dizileri sayesinde katıldığını belirten Kiriçok, "Muhteşem Yüzyıl'ın sadece birkaç bölümü Rusça’ya çevrilmişti. Diziyi çok sevdiğim için Türkçe izlemeye devam ettim. Böylelikle Türkçeye ilgi duydum, kurslara gitmeye başladım." dedi.

Türk dizilerinde aile kavramının ön plana çıktığına dikkati çeken Kiriçok, "Türk dizilerinde anne-baba çocukları, kardeş kız kardeşini korur, küçükler büyüklere saygı duyar, akrabalar da birbirine destek olur. Bu, günümüzde çok önemli." diye konuştu

Kiriçok, "Bir Litre Gözyaşı", "Kara Sevda", "Çarpışma" dizilerinin müziklerinden etkilendiğini dile getirerek, "Bazı dizileri müziği nedeniyle izliyorum. Dizilerdeki müzik kalbime dokunur. Toygar Işıklı'nın diziler için yazdığı parçaları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Pazarlık etmeyi Türk dizilerinden öğrendim"
Rus Dili öğretmeni Veronika Skirko ise Türk dizilerini sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle seyretmeye başladığını söyledi.

Dizilerin, kendisinde Türk kültürüne merak uyandırdığını belirten Skirko, "Bazı Türk geleneklerini dizilerden öğrendim. Mesela; evden çıkan birisinin arkasından su döküyorlar. Aslından bunun ne kadar anlamlı olduğunu sonradan öğrendim." diye konuştu.

Skirko, Türk dizilerinin Türkiye'yi ziyaret etmeye yönlendirdiğini ve İstanbul'un büyüleyici manzarasına hayran kaldığını anlattı.

Pazarlık etmeyi Türk dizilerinden öğrendiğini belirten Skirko, "Türkiye’ye gittiğimde ben de pazarlık etmeye başladım. Baktım, adamlar indirim yapmaya başladı. Türkler pazarlık etmeyi çok iyi bilir ve sever." dedi.

Skirko, Türklerin kültür ve geleneklerine sahip çıkan bir millet olduğuna dikkati çekerek, "Türkler, diziler ve filmler aracılığıyla kültür değerlerini nesilden nesile aktarıyor. 

(AA)

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