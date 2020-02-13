  • Bist 100
    120224
  • Dolar
    6,0491
  • Euro
    6,5903
  • Altın
    305,9860
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MEB ve Diyanet'in ortak projesi! Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular devam ediyor MEB ve Diyanet'in ortak projesi! Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular devam ediyor
Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti! Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti! Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı
2020 Yılı Yatırım Programında 2 bin 994 proje yer aldı 2020 Yılı Yatırım Programında 2 bin 994 proje yer aldı
Türk Telekom 2019'da 2,4 milyar lira net kar elde etti Türk Telekom 2019'da 2,4 milyar lira net kar elde etti
Fatih Terim acı haberle sarsıldı! Fulya Terim'in annesi vefat etti Fatih Terim acı haberle sarsıldı! Fulya Terim'in annesi vefat etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Cumhuriyet Bayramını AKM'de kutlayacağımız bir program planlanıyor Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Cumhuriyet Bayramını AKM'de kutlayacağımız bir program planlanıyor
'Nasipse Olur' filminin galası yapıldı 'Nasipse Olur' filminin galası yapıldı
Başkan Erdoğan Pakistan'a hareket etti Başkan Erdoğan Pakistan'a hareket etti
Orhan Okay TYB İstanbul'da anılacak Orhan Okay TYB İstanbul'da anılacak
Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri 'sanal müzede' tanıtılacak Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri 'sanal müzede' tanıtılacak
Resmi Gazete'de yayınlandı! Nükleer ihracat izni iki bakanlığa bağlandı Resmi Gazete'de yayınlandı! Nükleer ihracat izni iki bakanlığa bağlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş "yerli tohum" açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş "yerli tohum" açıklaması
RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok
İzmir'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar var! İzmir'de feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, istifa etti
Sanayi üretimi verileri açıklandı! Çarklar dönüyor! Sanayi üretimi verileri açıklandı! Çarklar dönüyor!
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu MSB: 3 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu
Van'da yoğun kar nedeniyle kriz merkezi kuruldu Van'da yoğun kar nedeniyle kriz merkezi kuruldu
8. kattan atlamak isteyen adamı Osmaniye İl Emniyet Müdürü ikna etti 8. kattan atlamak isteyen adamı Osmaniye İl Emniyet Müdürü ikna etti
BAE ve Dahlan'a kötü haber! İngiltere, ABD ve Türkiye’de dava açtılar BAE ve Dahlan'a kötü haber! İngiltere, ABD ve Türkiye’de dava açtılar
Rusya, Türkçe paylaşımla mesaj vermek istedi, Türkler tokadı indirdi! Rusya, Türkçe paylaşımla mesaj vermek istedi, Türkler tokadı indirdi!
Pakistan Talibanı elebaşı Mesud Afganistan'da bomba tuzağıyla öldürüldü Pakistan Talibanı elebaşı Mesud Afganistan'da bomba tuzağıyla öldürüldü
Pakistan Talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü Pakistan Talibanı elebaşı Afganistan'da öldürüldü
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Şubat 2020 Perşembe 10:43:01 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:45:45

RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dizi filmlere son bir yılda 44 kez müeyyide uyguladı.

Geçtiğimiz hafta yaptığı istişare toplantısında milletvekillerinin taleplerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon hassasiyeti dikkatleri bir kez daha dizi filmlere çevirdi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen “Medya Buluşmaları” toplantısında dizi film yapımcılarıyla yüz yüze temas sağladı. Toplantıda, sektörde söz sahibi dizi film yapımcılarına RTÜK’ün hassasiyetleri aktarılarak, vatandaşların tepkisini çeken görüntülere ilişkin gerekli önlemlerin alınması istendi.

Cezadan önce diyalogla sorunların çözülmesi politikasını yürüten RTÜK yönetimi, tüm uyarılara rağmen yapılan yasa ihlallerine de sessiz kalmadı.

RTÜK, 2019 yılında dizi filmlerdeki uygunsuz sahneler nedeniyle 6112 sayılı yasayı ihlal eden yayıncılara 44 kez idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

3 MİLYON TÜRK LİRASI CEZA KESİLDİ

İdari para cezalarının dışında ihlal tekrarı yaptığı için birden fazla ceza verilen dizilere program durdurma cezası da verildi. Üst Kurul, geçen yıl toplamda 3 kez program durdurma cezası kararı aldı.

HALKIN ŞİKAYETLERİ...

Dizi filmler vatandaşlar tarafından en çok şikayet edilen yapımlar arasında başı çekiyor. Son 6 aylık vatandaş bildirimlerine bakıldığında Türk halkı en çok, “Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık” ilkesi nedeniyle şikâyette bulundu.  

Alo 178 RTÜK İletişim Hattı’na yapılan yaklaşık 10 bin şikâyetin oransal dağılımına bakıldığında “Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık” kriteri yüzde 24 ile başı çekerken, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, baskı ve/veya istismar içeren yayın” kriteri yüzde 22.38 ile ikinci sırada,  üçüncü yoğun şikayetse yüzde 13’lük oranla “Şiddeti Özendirici veya Kanıksatıcı Yayın” başlığında yapıldı. 

YANLIŞTA ISRAR EDENE CEZA

Konu hakkında açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi filmler konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Televizyonlarda yayınlanan özellikle yerli yapımlarla alakalı çok titiz davrandıklarını anlatan Şahin, dizi film yapımcılarıyla birebir kurulan iletişimin faydalarını gördüklerini ancak yanlışta ısrar edenlerin de bulunduğunu ifade etti.

"YAPIMCILARIMIZA DEVLETİMİZİN HASSASİYETİNİ ANLATTIK"

Şahin, “Halkımızın talepleri doğrultusunda aşırı şiddet entrika vb. gibi uygunsuz içerikli diziler yapmak ve halkımıza bu dizileri dayatmak kabul edilemez . Halkımızın çok beğendiği ve reytinglerde hep en üst sırlarda yer alan çocuk, aile dostu, milli ve manevi değerlerimize saygılı dizilerimizin varlığını nasıl inkar edebiliriz. 2019 yılında düzenlediğimiz Medya Buluşmalarında sektörde isim yapmış bütün yapımcılarımızı karşımıza aldık, devletimizin, milletimizin ve RTÜK’ün hassasiyetlerini anlattık. Ortaya koydukları yapımların vatandaşlar üzerinde çok etkili olduğunu, yapılan yanlışların halkı olumsuz etkilediğini söyledik. Şiddet, kadın ve çocuk istismarı gibi konuların kırmızı çizgimiz olduğunu özellikle belirttik. Haklarını yemeyeceğim dizi film yapımcılarımız var, söylediklerimizi dikkate aldılar. Hatta bir dizi fragmanı tepki çekince aradık hem fragmanın yayınını durdurdular hem de dizi filmin ilgili bölümünde sakıncalı sahneleri kullanmadılar. Yaptıkları yanlışı kabul ederek gereğini yapan  yayıncılarımıza ve dizi film yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak, bir de yanlışta ısrar eden yasayı ihlal etmekte beis görmeyenler var. Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok. İsimlerini vermeye gerek yok, zaten verilen cezalar adresleri gösteriyor. Milletin tepki gösterdiği konuları görmezden gelenler, 6112 sayılı yasayı takmayanlara karşı da Üst Kurul olarak gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Kimse aziz milletimizin genel beklentilerine aykırı yayın yapamaz kimse yüce Türk milletinin temsilcilerinin çıkardığı yasaları yok sayamaz” diye konuştu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN HAKSIZ ELEŞTİRİLERE CEVAP

Şahin, “ayrıca, bir takım çevrelerin ısrarla ve art niyetle dile getirdikleri  parantez içinde RTÜK’ün yandaş medyadaki dizilere cezai müeyyide uygulanmadığı sadece yine parantez  içinde muhalif kanalların dizilerine ceza uygulandığı şeklindeki yalan yanlış algı oluşturma çabası en hafif tabirle RTÜK gibi önemli bir anayasal kuruma haksızlıktır.  Böyle bir şey olabilir mi? 6112 sayılı Kanun açık. Yayınlarda yasa maddelerini ihlal edenlere verilecek cezalar açık. Haaa biz ne diyoruz ceza önceliklimiz olmasın, diyalog içinde olalım uyaralım uyarıları dikkate alanlara teşekkür edelim. Ama uyarıları dikkate almayanlara bizimle işbirliği içinde olmayanlara cezadan başka yapacağımız bir işlem bulunmamaktadır. Halkımızdan istirham ediyorum, bu tür çevrelerin haksız yere yaptıkları ithamları yıpratma çabalarını dikkate almasınlar, RTÜK herkes için vardır ve her daim halkımızın tercihleri olan milli ve manevi değerlimize saygı çerçevesinde denetim faaliyetlerine devam edecektir.” Değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER