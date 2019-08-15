'RTGD Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananları belli oldu

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5547
  • Euro
    6,1968
  • Altın
    263,6050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şanlıurfa'ya geliyor ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şanlıurfa'ya geliyor
PKK terör örgütü 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler PKK terör örgütü 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler
Beşiktaş, Khouma Babacar için Sassuolo’ya teklifte bulundu Beşiktaş, Khouma Babacar için Sassuolo’ya teklifte bulundu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
F.Bahçe'den G.Saray'a Ribery çalımı F.Bahçe'den G.Saray'a Ribery çalımı
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: 15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: 15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını
Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi
Az çalışana tam tazminat Az çalışana tam tazminat
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak? Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi
'Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik' 'Türkiye'nin ilk şeker sorgumlarını tescil ettirdik'
İthal ürünlere sıkı denetim İthal ürünlere sıkı denetim
ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu ABD'li ünlü şarkıcı İsveç'te suçlu bulundu
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldı
FETÖ'cü ismin kızı itirafçı oldu: Babam beyin takımındaydı FETÖ'cü ismin kızı itirafçı oldu: Babam beyin takımındaydı
İlk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy İlk Türk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy
N'Zonzi'nin G.Saray'a transferi Roma taraftarlarını çıldırttı: Lanet gidiyor N'Zonzi'nin G.Saray'a transferi Roma taraftarlarını çıldırttı: Lanet gidiyor
Munzur'un çakıl taşları sanat eserine dönüşüyor Munzur'un çakıl taşları sanat eserine dönüşüyor
Oyuncu Murat Cemcir: Dünyada en çok satılan film kardeşlik hikayesi Oyuncu Murat Cemcir: Dünyada en çok satılan film kardeşlik hikayesi
'RTGD Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananları belli oldu 'RTGD Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Tarkan Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek Tarkan Harbiye'de hayranlarıyla bir araya gelecek
Muğla'daki kaçış rampasında pes dedirten görüntü Muğla'daki kaçış rampasında pes dedirten görüntü
Fransız basınından şok iddia: Falcao, Monaco'yla sözleşme uzatıyor Fransız basınından şok iddia: Falcao, Monaco'yla sözleşme uzatıyor
Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:11:08 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:11:57

'RTGD Medya Oscarları Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin geleneksel "2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri"ni kazanan isimler açıklandı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) geleneksel "Medya Oscarları Ödülleri"ni kazanan isimler belli oldu.

RTGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan dernek, "2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri"nin kazananlarını belirledi.

16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplam 19 ödül belirleyen RTGD, 15 radyo ve televizyon ile 18 programcıya ödül verilmesini kararlaştırdı. 5 dalda kadın televizyoncu ve radyocular ödüle layık görüldü.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin 29 Ağustos Perşembe akşamı JW Marriot Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını belirtti.

Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, "Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül alan isimler

Yılın Reality Haber Programı Medya Oscarı'na ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yılın Sabah Programı Medya Oscarı'na CNN Türk'te yayınlanan Parametre programı ile Mine Uzun, Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı'na Bloomberg Tv'de yayımlanan Sabah Raporu programı ile Gökhan Şen ve Açıl Sezen, Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı'na ise CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programı ile Ahmet Hakan layık görüldü.

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı'nın A Haber'de yayımlanan Akşam Ajansı programı ile Salih Nayman'a, Yılın Spor Programı Medya Oscarı'nın A Spor'da yayımlanan Transfer Raporu programı ile Aykut İnce'ye verilmesi kararlaştırıldı.

Yılın TV Dizisi Medya Oscarı ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'e, Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinden Deniz Uğur'a, Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Turgay Tanülkü'ye gitti.

Yılın Radyosu Medya Oscarı'nı NTV Radyo aldı

Yılın Gündüz Kuşağı Programı Medya Oscarı'nı Beyaz TV'de yayımlanan Hayatta Herşey Var programı ile Nur Viral, Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı'nı Show TV'de yayımlanan Zahide Yetiş'le Zahide Yetiş, Yılın Gezi-Kültür Programı Medya Oscarı'nı TRT 2'de yayımlanan Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri programı ile Faruk Aksoy, Yılın Belgesel Programı Medya Oscarı'nı TRT Belgesel'de yayımlanan Su Savaşları, Yılın Radyosu Medya Oscarı'nı NTV Radyo, Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı'nı Turkuvaz Radyo'dan Hop Dedik Ayhan, Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı'nı Ordu'dan Altaş TV aldı.

Cengiz Polatkan Özel Ödülü Kanal 24'ten Moderatör Gece programı ile Ardan Zentürk'ün, Nursal Tekin Özel Ödülü TRT Türk'te yayımlanan Amerika'da Bir Türk programı ile Erkan Tarhan'ın Mustafa Cambaz Özel Ödülü A Haber'de yayımlanan Tarihin İçinden programı ile Çetin Demirer, Saygın Terzi ve Emrah Öncül'ün oldu. 

(AA)

Az çalışana tam tazminat
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Karan kiloları
Bombadan kurtuldu kafede ölüyordu
Küçükçekmece'de kokudan durulmuyor
Şoke eden Falcao iddiası! Fransız basınından G.Saray'ı üzecek haber!
Belediyede kıyım yapacak
'Güvenli bölge'de İHA devriyesi
Demet'ten otoyola övgü
Dar gelirliye ucuz konut
Liverpool'un yıldızı Türkiye'ye hayran kaldı
Blackwater'ın eski personeli Slatten'e müebbet hapis
Türkiye'nin şifalı suları bir 'tık' uzaklıkta
Beyin aklı nasıl oluşturur?
Türk sivil toplum kuruluşlarından Nijer'de binlerce kişiye kurban eti
NATO ile Rusya arasında 'jet' gerilimi
Bayram trafiği yeni yol ile sorun olmaktan çıktı
"İki başkan oturup Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açacaklar"
Torunun torununu ile bayramlaştı
Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ