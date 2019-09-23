Ressam Seval Özcan: Sanatın birleştirici gücünü aşılamalıyız

  • Bist 100
    100241
  • Dolar
    5,7372
  • Euro
    6,2974
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a sert gönderme Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a sert gönderme
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu
Burak Yılmaz'dan Abdullah Avcı'ya mesaj Burak Yılmaz'dan Abdullah Avcı'ya mesaj
Akla Takılanlar Hafta içi her gün 15.00'te 360 TV'de... Akla Takılanlar Hafta içi her gün 15.00'te 360 TV'de...
360 ekranlarında yeni bir program daha! Yemek Bahane Hafta içi her gün 21.30'da 360 TV'de... 360 ekranlarında yeni bir program daha! Yemek Bahane Hafta içi her gün 21.30'da 360 TV'de...
Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği
'KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün' 'KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün'
Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor
Galatasaray'da 227 milyon TL'lik yedek kulübesi Galatasaray'da 227 milyon TL'lik yedek kulübesi
İşitme Taraması Programları çocuklara 'ses' oluyor İşitme Taraması Programları çocuklara 'ses' oluyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz: Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz: Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te
71. Emmy Ödüllerine Game of Thrones damgasını vurdu 71. Emmy Ödüllerine Game of Thrones damgasını vurdu
Ürdün'de 'Türk Filmleri Haftası' başladı Ürdün'de 'Türk Filmleri Haftası' başladı
'Sanat Güneşi' şarkılarla anıldı 'Sanat Güneşi' şarkılarla anıldı
HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran’la savaşmaktan kaçınıyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran’la savaşmaktan kaçınıyor
Lemina oynadığı futbolla Fatih Terim'i pişman etti Lemina oynadığı futbolla Fatih Terim'i pişman etti
Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova'nın eşi Altuğ Gültan kimdir? Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova'nın eşi Altuğ Gültan kimdir?
Fenerbahçe'nin hücum ikilisi şova devam ediyor Fenerbahçe'nin hücum ikilisi şova devam ediyor
Brent petrolün varili 64,89 dolar Brent petrolün varili 64,89 dolar
Galatasaray'ın stoper ikilisi taraftarları çıldırtmaya devam ediyor Galatasaray'ın stoper ikilisi taraftarları çıldırtmaya devam ediyor
Galatasaray'da Seri lige golle geri döndü Galatasaray'da Seri lige golle geri döndü
Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli haber geldi Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjdeli haber geldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:07:18 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:08:24

Ressam Seval Özcan: Sanatın birleştirici gücünü aşılamalıyız

Ressam Seval Özcan, "Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü hayatımızda hep olsun. Bunu erken yaşlardan itibaren yeni nesle aşılamamız çok önemli." dedi.

Ressam Seval Özcan, "Yeni neslin daha çok sanat galerileri, müze ziyaretleri ve sanat haftalarını ya da sanat fuarlarını yakından takip etmeleri için onlara ilham veren olmak kesinlikle biz anne babalara düşüyor." dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan Özcan, yüksek lisansını yine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde tamamladı.

Doktora eğitimi ise halen devam eden sanatçı, Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce "Contemporary Istanbul" ve "Uluslararası İzmir Sanat Bienali" olmak üzere uluslararası birçok sanat etkinliğine eserleriyle konuk olan Seval Özcan, son olarak "Mavi Ay" adlı çalışması ile Artweeks@Akaretler'de sanatseverlerin karşısına çıktı.

Akaretler 23 numaradaki Galeri Baraz'da sergilenen eserine ve sanat çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özcan, koleksiyoner Niyazi Mete tarafından alınan "Mavi Ay"ı Türk Kızılayı'nın 150. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" adına hazırladığını söyledi.

Özcan, "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu"nun farkındalık adına önemli bir proje olduğunu altını çizerek, "Koleksiyona ait Mavi Ay eserimin yüzeyi kabartmalı olarak 15. ve 16. yüzyıla ait Uşak halı motiflerini içeriyor. Bu yüzey yaklaşık 40 kat boyanın üstüne tek tek binlerce yuvarlak formun kazınmasından oluşuyor. Yüzey üzerinde aslında her bir alan kendi içinde bir tasarım." diye konuştu.

"Resmin diliyle kendimi ifade etmeye çalışırdım"

Tuval üzerinde farklı dokular ve katmanlarla kompozisyonlar oluşturarak, tablolarında Doğu ve Batı sanatını kendine özgü bir üslupla harmanlayan Özcan, resme olan tutkusunun çocukluk yaşlarında geçirdiği bir trafik kazası sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Özcan, trafik kazasının ardından ciddi bir travma geçirdiğini ve bu travma sonucu bir süre konuşamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Resmin diliyle kendimi ifade etmeye çalışırdım. O dönem ailem de bana çok büyük bir destek verdi ve beni hep sanat yönlendirdiler. Onların da desteğiyle çok iyi hocalardan dersler alma imkanım oldu. Bu yüzden çocukları bence sanatla buluşturmak çok önemli. Sanat çocukların içinde var olan potansiyelin ortaya çıkmasına neden oluyor."

Eserlerinde işlediği halı motiflerine babasının mesleği ile aşina olduğunu söyleyen Seval Özcan, "Ailem İç Anadolu kökenlidir. Bu yüzden halıcılık ve değerli motifler benim ruhuma işlemiş. Babam da halı restorasyonu ile uğraşırdı. Anadolu halıları, ipek halılar, renkler ve kokusu gözümü kapattığım an canlanıyor. Dokuma halıların üzerindeki motifler ve bu motiflerin değerli hikayeleri, doğal boyaların renkleri, ailem ile olan müze ziyaretlerimizi hiçbir zaman unutamıyorum. Bu motiflerin hiçbir zaman da unutulmasını istemiyorum." dedi.

Kendisi için sanatın bir yolculuk ve çalışmanın ise bir ibadet olduğunu ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Tuvalin başına oturduğum an kalbim şarkı söylüyor adeta. Aynı zamanda uzun zamandır bir kültür sanat programı yapmam için teklifler alıyorum. İlerleyen aylarda televizyonda kültür sanatla ilgili bilgilendirici ve keyifli bir program yapabilirim. Mutlu yarınlar için gerçekten tutkulu ve çalışkan gençlere bu ülkenin ihtiyacı var. Ülkemizi uluslararası platformda iyi işlerle temsil etmemiz gerekiyor. Ben de bu bağlamda üzerime ne görev düşüyorsa yapmaya hazırım."

Özcan, ayrıca kasım ayında Brüksel'e, 2020 ocak ayında da eserleriyle Milano'ya konuk olacağını belirterek, "Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü hayatımızda hep olsun. Bunu erken yaşlardan itibaren yeni nesle aşılamamız çok önemli. Yeni neslin daha çok sanat galerileri, müze ziyaretleri ve sanat haftalarını ya da sanat fuarlarını yakından takip etmeleri için onlara ilham veren olmak kesinlikle biz anne babalara düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Artweeks@Akaretler" bugün sona eriyor

Yerli ve yabancı birçok sanatçının eserlerinin bir arada yer aldığı ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Artweeks@Akaretler" bu akşam son bulacak.

Üç hafta boyunca Akaretler Sıraevler'de sanatseverleri ağırlayan projede, 14 galeri, 4 koleksiyoner ve 7 sanatçı projesi yer aldı.

UBS ana sponsorluğunda ve Bilgili Holding'in destekleriyle düzenlenen Artweeks@Akaretler'in üçüncü edisyonuna "Aria", "Ambidexter", "Gama", "Baraz", "Artnivo", "artSumer", "Mixer", "Empire Project", "Krank", "Martch Art Project", "Anna Laudel", "Ferda Art Platform" ve "MERKUR" galerileri kendi sanatçılarından oluşan karma sergilerle katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ