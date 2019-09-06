Ressam Şerife Bilgili Ercantürk: Resim ilk defa hayatımda 'ben' olduğum yer

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Artweeks@Akaretler"in destekçilerinden Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Şerife Bilgili Ercantürk, ilk kişisel sergisi "Eksi 2"yi sanatseverlerle buluşturdu.

Daha önce birçok karma sergiye katılan Ercantürk'ün, 40 eserden oluşan sergisi, "Artweeks@Akaretler" projesi kapsamında Akaretler Sıraevler 4 numaralı binada ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çalışma hayatına üniversite yıllarında başlayan Ercantürk, aralarında Ahmet Rasim Paşa Yalısı, Gülhane Parkı Alay Köşkü, Selanik Atatürk Evi, Soho House İstanbul ve Galataport'un bulunduğu birçok restorasyon projesinin inşaat yönetimini gerçekleştirdi.

Eserlerinde atık inşaat malzemeleri kullanıyor



Uzun süredir resim sanatına ilgi duyan Şerife Bilgili Ercantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok tesadüf zinciriyle birlikte 2017'de resim yapmaya başladığını söyledi.

Ercantürk, resim yapmaya başladıktan sonra başta ressam Ahmet Oran ve Başak Bugay olmak üzere birçok kişiden büyük bir destek aldığını dile getirerek, genellikle büyük boyutlu çalışmayı tercih ettiği tuvallerinde inşaat malzemeleri kullandığını anlattı.

Masa başında değil bizzat saha içerisinde yaklaşık 30 yıldır inşaat yönetimi yaptığına dikkati çeken Ercantürk, şunları kaydetti:

"Herkes bilir ki, haftada bir gün muhakkak sahanın her noktasına girer çıkarım ve o yüzden de inşaat malzemelerini çok iyi tanırım ve hafızamda vardır. Genellikle kullandığım parçalar depoda atılmış, kullanılmayan parçalar veya numune olarak kalmış olanlardır. Sonra bunları depodan toplayıp, eve getirip evde de hangisini nereye, nasıl koyacağımı düşünmeden bir araya getirdiğim işlerdir bu sergideki eserler."

Ercantürk, uzun yıllar yurt içi ve yurt dışındaki birçok sanat sergisini ve müzeleri gezdiğine vurgu yaparak, kafasında topladığı dokümanların kendi sanatı adına bir birikim olduğunu belirtti.

"Eserlerimi görenler 'ne eğitimi aldın' diye soruyor"



Resim sanatını ilk olarak lisedeki öğretmeni ressam Nevin Çokay sayesinde sevdiğini ifade eden Şerife Bilgili Ercantürk, "Hala sakladığım, lisedeyken çıkardığımız bir sanat defteri vardı. O dönemlerden kalan bir resim eğitimim var, başka da bir eğitimim yok. Eserlerimi görenlerin her zaman ilk sorduğu soru 'ne eğitimi aldın' oluyor." dedi.

Ercantürk, eserlerinin anlamına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatım boyunca hep ekip çalışmasına alışkın biriyim. Hiç bir gün 'ben' diye ortaya çıkmış bir kadın değilim. Hep ekip içinde yer aldım. Resim ise ilk defa hayatımda 'ben' olduğum yer. Odaya girip, kapıyı kapatıp her şeyiyle kendimin yalnız kaldığı bir yer. Gerçekten Türk kadının istediği zaman her yerde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çok değerli sanatçılarımız var. İnşallah ben de onlar gibi olmaya çalışacağım."

Sergi, 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

(AA)