Ressam Gencer: Hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum

  • Bist 100
    123441
  • Dolar
    5,9883
  • Euro
    6,5928
  • Altın
    301,0350
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayalet şehri bir Türk görüntüledi Hayalet şehri bir Türk görüntüledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap
Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı
Çin'de yaşayan bir Türk, kamerayla hayalet şehri görüntüledi Çin'de yaşayan bir Türk, kamerayla hayalet şehri görüntüledi
Su ürünleri ihracatından ocakta 90,5 milyon dolarlık gelir Su ürünleri ihracatından ocakta 90,5 milyon dolarlık gelir
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başbuğ açıklaması: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başbuğ açıklaması: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi ailelerine teslim edildi
Burcu Esmersoy: Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın düğününe giderim Burcu Esmersoy: Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın düğününe giderim
Afrika’da Fransa kâbusu: Yeni sömürgecilik Afrika’da Fransa kâbusu: Yeni sömürgecilik
Koronavirüs hastalarının tedavisiyle gecesini gündüzüne katan Çinli doktorların halleri yürek burktu Koronavirüs hastalarının tedavisiyle gecesini gündüzüne katan Çinli doktorların halleri yürek burktu
Kazada hayatını kaybeden diş hekiminin eşi, işi çıktığı için İstanbul'a erken gelmiş Kazada hayatını kaybeden diş hekiminin eşi, işi çıktığı için İstanbul'a erken gelmiş
Macron zenginlere çalıştı Macron zenginlere çalıştı
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar
Yunanistan, mültecileri darp edip Türkiye'ye geri gönderdi Yunanistan, mültecileri darp edip Türkiye'ye geri gönderdi
İstanbul'daki uçak kazası: İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'daki uçak kazası: İki pilot hakkında soruşturma başlatıldı
Gamze Özçelik evini sattı iddiasına birinci ağızdan yanıt: Bizi övmeyin Gamze Özçelik evini sattı iddiasına birinci ağızdan yanıt: Bizi övmeyin
Pegasus Genel Müdürü Nane'den "uçak kazası neden oldu" sorusuna şok eden cevap Pegasus Genel Müdürü Nane'den "uçak kazası neden oldu" sorusuna şok eden cevap
Moody's'ten Çin açıklaması: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir Moody's'ten Çin açıklaması: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir
Ben Fero değil Soner Sarıkabadayı! Ben Fero değil Soner Sarıkabadayı!
Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Sosyal medya fenomenine 'taciz' iddiasıyla dayak Sosyal medya fenomenine 'taciz' iddiasıyla dayak
Ressam Gencer: Hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum Ressam Gencer: Hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum
'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor 'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor
Adalet Bakanlığı'ndan AB ve AP'ye sert tepki: Teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz Adalet Bakanlığı'ndan AB ve AP'ye sert tepki: Teröristleri konferansa değil, yüce Türk adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Şubat 2020 Perşembe 12:45:58 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 12:48:25

Ressam Gencer: Hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum

Ressam Özkan Gencer, "Kelile ve Dimne'yi sadece okudum ve hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum." dedi.

Kelimat Sanat Evi'ndeki kişisel sergisi "Kelile ve Dimne" ile çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunan Gencer, AA muhabirine açıklama yaptı.

Beydeba'nın Kelile ve Dimne eserinde yer alan hikayelerden yola çıkarak hazırladığı 36 yağlıboya eserinin sergilendiğini aktaran Gencer, "Efsaneler, hikayeler ve masalsı olan şeyler benim düş dünyama çok uygun." ifadesini kullandı.

Gencer, hayal ve duygu dünyasını resimlerinde şekil, çizgi, renk ve doku gibi unsurlarla aktarmaya çalıştığını ifade ederek, "Beni heyecanlandıran şeyleri boyadım. Yani o son noktayı koyduktan, ismimi yazdıktan sonra benim o tabloya ilave edeceğim hiçbir şey kalmıyor." tespitini paylaştı.

"Kendimi özgürce ifade etmeye çalıştım"

Kelile ve Dimne hikayelerini okuyarak kendini ifade etmeye çalıştığını dile getiren Gencer, "Galerinin kapısından içeri girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya, farklı bir atmosfere girdiğinizi hissetmiyorsanız yaptığınız şey zaten resim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Beydeba'nın hikayelerinin ruhunda iz bıraktığını ve heyecan alanı oluşturduğunu ifade eden Gencer, "Kelile ve Dimne'yi sadece okudum ve hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum." dedi.

Gencer, "Kendimi özgürce ifade etmeye çalıştım ve resim bunun bir aracı oldu. Benim için önemli olan kurduğum ifade biçiminin izleyenlerde karşılığını bulması." şeklinde konuştu.

"Kelile ve Dimne"nin Kelimat Sanat Evi'ndeki üçüncü kişisel sergisi olduğunu belirten Gencer, düşler, rüyalar, efsaneler ve hikayeler üzerine çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda da yer aldığını sözlerine ekledi.

"Serginin Hindistan'a taşınması planlanıyor"

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da, İran ve Hindistan'da da bilinen çok meşhur hikayelerin Kelile ve Dimne'de yer aldığını söyledi.

Ressam Özkan Gencer ile bu konuda bir çalışma yapmak için konuştuklarını ve heyecanla çalışmaya başladıklarını ifade eden Ahmad, "Kelile ve Dimne çok iyi bir felsefeye sahip. Hikayelerin içinde halk için, ahlak ve özgürlük mesajları var." açıklamasını yaptı.

Ahmad, serginin yurt dışında da sanatseverlerin beğenisine sunulması için görüşmeler yaptıklarını, "Kelile ve Dimne"de yer alan eserleri Nisan ayında Hindistan'ın Mumbai şehrinde sergilemeyi planladıklarını kaydetti.

"Mumbai Türk sanatı ve sanatçıları için iyi bir durak." diyen Ahmad, Kelimat Sanat Evi olarak Türkiye ile dünya arasında bir sanat köprüsü olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Özkan Gencer'in 6. kişisel sergisi olan "Kelile ve Dimne"de sanatçının 36 adet tuval üzerine yağlı boya çalışması yer alıyor.

Beydeba'nın Kelile ve Dimne eserinde yer alan hikayelerden yola çıkarak hazırladığı eserler, hafta sonuna kadar Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evi'nde görülebiliyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR1

TÜMÜ