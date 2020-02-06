Ressam Gencer: Hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum

Kelimat Sanat Evi'ndeki kişisel sergisi "Kelile ve Dimne" ile çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunan Gencer, AA muhabirine açıklama yaptı.

Beydeba'nın Kelile ve Dimne eserinde yer alan hikayelerden yola çıkarak hazırladığı 36 yağlıboya eserinin sergilendiğini aktaran Gencer, "Efsaneler, hikayeler ve masalsı olan şeyler benim düş dünyama çok uygun." ifadesini kullandı.

Gencer, hayal ve duygu dünyasını resimlerinde şekil, çizgi, renk ve doku gibi unsurlarla aktarmaya çalıştığını ifade ederek, "Beni heyecanlandıran şeyleri boyadım. Yani o son noktayı koyduktan, ismimi yazdıktan sonra benim o tabloya ilave edeceğim hiçbir şey kalmıyor." tespitini paylaştı.

"Kendimi özgürce ifade etmeye çalıştım"



Kelile ve Dimne hikayelerini okuyarak kendini ifade etmeye çalıştığını dile getiren Gencer, "Galerinin kapısından içeri girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya, farklı bir atmosfere girdiğinizi hissetmiyorsanız yaptığınız şey zaten resim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Beydeba'nın hikayelerinin ruhunda iz bıraktığını ve heyecan alanı oluşturduğunu ifade eden Gencer, "Kelile ve Dimne'yi sadece okudum ve hikayelerin ruhumda bıraktığı izlerin peşinden koştum." dedi.

Gencer, "Kendimi özgürce ifade etmeye çalıştım ve resim bunun bir aracı oldu. Benim için önemli olan kurduğum ifade biçiminin izleyenlerde karşılığını bulması." şeklinde konuştu.

"Kelile ve Dimne"nin Kelimat Sanat Evi'ndeki üçüncü kişisel sergisi olduğunu belirten Gencer, düşler, rüyalar, efsaneler ve hikayeler üzerine çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda da yer aldığını sözlerine ekledi.

"Serginin Hindistan'a taşınması planlanıyor"



Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da, İran ve Hindistan'da da bilinen çok meşhur hikayelerin Kelile ve Dimne'de yer aldığını söyledi.

Ressam Özkan Gencer ile bu konuda bir çalışma yapmak için konuştuklarını ve heyecanla çalışmaya başladıklarını ifade eden Ahmad, "Kelile ve Dimne çok iyi bir felsefeye sahip. Hikayelerin içinde halk için, ahlak ve özgürlük mesajları var." açıklamasını yaptı.

Ahmad, serginin yurt dışında da sanatseverlerin beğenisine sunulması için görüşmeler yaptıklarını, "Kelile ve Dimne"de yer alan eserleri Nisan ayında Hindistan'ın Mumbai şehrinde sergilemeyi planladıklarını kaydetti.

"Mumbai Türk sanatı ve sanatçıları için iyi bir durak." diyen Ahmad, Kelimat Sanat Evi olarak Türkiye ile dünya arasında bir sanat köprüsü olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Özkan Gencer'in 6. kişisel sergisi olan "Kelile ve Dimne"de sanatçının 36 adet tuval üzerine yağlı boya çalışması yer alıyor.

Beydeba'nın Kelile ve Dimne eserinde yer alan hikayelerden yola çıkarak hazırladığı eserler, hafta sonuna kadar Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evi'nde görülebiliyor.

(AA)