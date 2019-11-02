Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Türk Ressam Zeynep Çilek Çimen'in "Ayna" (Mirror) adlı kişisel sergisi New York'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Manhattan'daki Cj.one galerisinde, Anadolu'dan motiflerin yorumlandığı eserlerin bulunduğu serginin açılışına sanat dünyasından seçkin davetliler katıldı.

AA'ya konuşan Çimen, New York'ta ilk kişisel sergisini açtığını belirterek, "Amacım Türk kültürünü ve sanatını dünyaya yaymak. Bu konuda sanatçılara çok büyük görev düşüyor." dedi.

Çimen, Türk kültürünü geçmişten geleceğe taşımak ve onu dış dünyaya yansıtmak için de sergiye "Ayna" ismini verdiğini söyledi.

Akrilik tekniği kullanılarak Anadolu kilim motiflerinin soyut geometrik ve optik bir şekilde tuval üzerine yansıtıldığı toplam 7 eserin sergilendiği galeri, 14 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

(AA)