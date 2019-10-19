  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump, azil sürecine yönelik "Darbeyi durdurun!" paylaşımında bulundu Trump, azil sürecine yönelik "Darbeyi durdurun!" paylaşımında bulundu
Canan Karatay açıkladı: İçindeki kimyasallar kanserojendir Canan Karatay açıkladı: İçindeki kimyasallar kanserojendir
Medipol Başakşehir seriye bağladı Medipol Başakşehir seriye bağladı
Yüz verene 740 bin lira Yüz verene 740 bin lira
Gollü protesto Gollü protesto
Mars toprağı verimli çıktı Mars toprağı verimli çıktı
Misafirlere Hikaye'den davetiye Misafirlere Hikaye'den davetiye
O da hacker kurbanı O da hacker kurbanı
Elma ve limonla bağırsağı temizle Elma ve limonla bağırsağı temizle
Eşine şiddet uygulayan kocaya elektronik kelepçe Eşine şiddet uygulayan kocaya elektronik kelepçe
Ankaragücü-Beşiktaş CANLI ANLATIM Ankaragücü-Beşiktaş CANLI ANLATIM
Soğuk algınlığına ısırganotu çayı Soğuk algınlığına ısırganotu çayı
Umut var, imkan yok Umut var, imkan yok
4 kameralı fotoğraf canavarı 4 kameralı fotoğraf canavarı
'Reis Bey' Zeytinburnu'nda sahnelendi 'Reis Bey' Zeytinburnu'nda sahnelendi
Hayatı kolaylaştıran 7 uygulama Hayatı kolaylaştıran 7 uygulama
'En güzel cevabı sahada verdik' 'En güzel cevabı sahada verdik'
Vali Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi Vali Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi
Saat kavgası Saat kavgası
İlk tatil İlk tatil
İmalat Hatası iddialı İmalat Hatası iddialı
Vali Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi Vali Yerlikaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi
Yemekleri test etti Yemekleri test etti
Komedi filmi çekiyor Komedi filmi çekiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:32:04 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:33:05

'Reis Bey' Zeytinburnu'nda sahnelendi

Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eseri, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının repertuvarından kaldırılan oyun, 2019-2020 kültür ve sanat sezonu kapsamında Zeytinburnu'nda sahnelenmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun her ay 3 hafta boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde sahne açacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Reis Bey'in benim açımdan şöyle bir özelliği var, müsteşarken sahneye konulan bir oyuna şimdi Belediye Başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyorum. Bundan açıkçası çok memnuniyet duyuyorum. Bu oyunun burada sergilenmesi için katkıda bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ve bütün eski mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi muhteşemdiler."

OYUN HAKKINDA

Özer Tunca'nun yönettiği eserde "Reis Bey"i Osman Nuri Ercan canlandırıyor. İki perdeden oluşan oyunda ayrıca aralarında Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma Bayraktargil, Şemsettin Zırhlı, Sedat Keçeci ve Sevgi Tanrıverdi'nin bulunduğu birçok oyuncu rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımında Tayfun Çebi'nin, kostüm tasarımında Funda Çebi'nin ve ışık tasarımında Çetin Atay'ın imzası bulunuyor. Müziklerini Oktay Köseoğlu'nun hazırladığı eserin dramaturgunu Orhan Karataş gerçekleştirdi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ