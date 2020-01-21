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21 Ocak 2020 Salı 07:27:23 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 07:28:30

'Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe' filmi rekor izleyiciye ulaştı

Filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan, "Filmimiz, tüm zamanların yerli, yabancı animasyon filmleri rekorunu 3 hafta 3 günde sağladı" dedi.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe", animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı.

Yapım, vizyondaki 3. haftasında 2 milyon 232 bin 136 kişiye ulaşarak, en çok izlenen animasyon filmi oldu.

Filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşaklar arasında köprü kuran Rafadan Tayfa'nın, Göbeklitepe ile kültürlerarası bir bağ kurduğunu belirterek, "O nedenle vizyon tarihimiz olan 27 Aralık'tan itibaren büyük küçük herkes Rafadan Tayfa'yı bağrına bastı. Dördüncü haftamız olmasına rağmen tüm filmlerde hala ilk sıradayız. Türk sinema tarihinde ilk kez yaşanıyor." dedi.

Göbeklitepe'nin keşfiyle tarihin yeniden yazıldığını dile getiren Fidan, "Şu an Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filmimizle de Türk sinemasında tarih yeniden yazılıyor. Filmimiz, tüm zamanların yerli, yabancı animasyon filmleri rekorunu 3 hafta 3 günde sağladı. İlk kez bir sinema filminde yer alan Göbeklitepe'nin hak ettiği bir başarı oldu. Burada bu mutluluğu bize yaşatan tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rafadan Tayfa'nın 1990 öncesi çocukluğu anlattığına işaret eden Fidan, "Bu nedenle yetişkinler kendi çocukluklarını tekrar yaşıyor. Öyle ki çocuğunu bahane ederek filme gelen binlerce izleyicimiz var ve hatta Göbeklitepe filminde çocuğu olmayan birçok yetişkin tek başlarına filmimize gelip keyifli vakit geçirdi. İzleyenlerin çoğu 4 yaş civarı çocuk, 35 yaş civarı anne-baba ve 70 yaş civarı dene-nine şeklinde oluyor. Bu zamanda malum kuşaklararası iletişim oldukça açıldı ve artık anne bana yani tek kuşak bile neredeyse bir arada vakit geçiremezken Rafadan Tayfa'da üç kuşak aynı dili konuşup ortak, kaliteli, keyifli vakit geçirebiliyor. Bu bizim için çok önemli ve çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

İSF Studios yapımı "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", 2018'de 31 haftada 1 milyon 802 bin izleyiciye ulaşmıştı.

Film hakkında

Animasyon ve macera türündeki çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

(AA)

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