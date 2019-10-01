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01 Ekim 2019 Salı 08:26:23 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 08:27:29

Prof. Dr. Tarlan vefatının 41. yılında anıldı

Şair ve tarihçi Prof. Dr. Tarlan, vefatının 41. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Tarlan'ın koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı sergi de Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde ziyarete açıldı.

Şair ve tarihçi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, vefatının 41. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği anma etkilikleri kapsamında, Tarlan'ın İçerenköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Tarlan'ın başta Divan edebiyatı tarihi araştırmaları olmak üzere edebiyat ve kültür tarihinin öncü isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, Tarlan'ın çalışmalarıyla uluslararası camiada da tanındığını ve birçok ödüle değer görüldüğünü aktararak, "Kendisi ömrü boyunca medeniyet tarihimize çok önemli hizmetleri olan, alanında çığır açan, çok önemli isimler yetiştiren büyük bir ilim adamıdır." dedi.

Kültürel sürekliliğin sağlanmasında da Ali Nihat Tarlan'ın önemli hizmetler verdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendisinden önce asırlara dayanan kültürel mirasımızın tespiti, ortaya koyulması hem de gelecek nesillere aktarılması noktasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yetiştirdiği talebeleriyle, kaleme aldığı eserleriyle, verdiği konferanslarla alanında öncü bir isimdir. Aynı zamanda divan edebiyatı yanında tasavvuf edebiyatına da öncülük etmiştir."

Tarlan'ın koleksiyonundan seçki

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Tarlan'ın koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı sergi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde ziyarete açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Kütüphane Müdürü Menderes Velioğlu, Tarlan'ın koleksiyonundan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde yaklaşık 200 yazma eser ile bin 300 adet matbu eserin yer aldığını söyledi.

Velioğlu, bu koleksiyondan daha çok sanatsal içerikli eserlere sergide yer verdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergideki en önemli eserler arasında Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiresi var. Bu eser hem eski tarihli bir nüsha hem de üzerinde Katip Çelebi'nin temellükü var. Yani bir dönem Katip Çelebi'nin elinde bulunmuş bir eser. Ayrıca Yusuf ve Züleyha'nın nüshaları mevcut ki, hocamızın tercüme ettiği ve yayınladığı eserdir. Bunlar dışında Arap, Fars ve Türk edebiyatına dair birçok nadide eser barındırıyor sergi."

Tarlan koleksiyonu sergisi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

(AA)

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