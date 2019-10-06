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06 Ekim 2019 Pazar 07:16:54 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 07:19:15

'Printlife' sergisinden TEGV'li 100 çocuğun eğitimine destek

Fujifilm Türkiye Başkanı Kondo "Sergilenen 2 bin kare fotoğraf çok kısa bir sürede toplandı. Her biri yaşamın içinden kareler, ağırlıklı olarak da manzara ve portre fotoğraflarından oluşuyor." dedi.

İstanbul'da, 100 çocuğun eğitimine destek sağlayacak, iki bin kare fotoğrafın yer aldığı "Printlife" sergisi açıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) desteklediği serginin açılışı Kanyon alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

"Her fotoğraf basılmaya değerdir" sloganıyla düzenlenen serginin açılışına Fujifilm Türkiye Ülke Başkanı Michio Kondo ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Fadik Atasoy, Yavuz Seçkin, Aslı Kızmaz ve fotoğrafseverler katıldı.

Marka tarafından "Printlife" sergisinde yer alan her bir kare için TEGV'e yapılacak olan bağış, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için kullanılacak.

Açılış konuşmasını yapan Michio Kondo, kısa bir süre önce göreve geldiğini belirterek, Türkiye'de eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklara katkı sağlamak amacıyla, sergilenen her bir fotoğraf için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapıldığını söyledi.

Printlife'ın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Kondo, şunları söyledi:

"Türk halkının fotoğrafa olan bu ilgisi şimdi 'Türkiye'nin en büyük fotoğraf sergisi' olarak huzurlarınızda. Burada sergilenen 2 bin kare fotoğraf çok kısa bir sürede toplandı. Her biri yaşamın içinden kareler, ağırlıklı olarak da manzara ve portre fotoğraflarından oluşuyor. Printlife'ın Türkiye'de gördüğü bu ilgi bize büyük bir şevk verdi ve yeni sergiler yapmak için bizi cesaretlendirdi."

"100 çocuğun eğitimine katkı"

TEGV Genel Müdürü Tosyalı da projeden dolayı heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Geçmişte benzer etkinlikler yapılmıştı fotoğraf konusunda, ama böylesine geniş kapsamlı etki yaratan bir proje hatırlamıyorum açıkçası. Bu etkinlik sayesinde yüz kadar çocuğumuzun bir yıllık eğitim giderini karşılanacak. Bizim için sadece maddi anlamda değil gönüllere katkı açısından da çok önemli bir proje oldu". değerlendirmesinde bulundu.

Tosyalı AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı 8-14 yaş grubu çocuklarımıza gönüllülerimiz vasıtasıyla çeşitli konularda etkinlik vermek üzere okul dışı saatlerde sürdürüyoruz, bunu da tamamen ücretsiz yapıyoruz. Bunu da bir takım kaynak geliştirici bir takım proje ve faaliyetlerle desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Her fotoğraf basılmaya değer sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan Fujifilm Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Akgün ise şunları söyledi:

"Hayatın içinden fotoğrafları insanlardan talep ederek ilk 2 bin fotoğrafla karma bir sergi oluştu. 2006'da Japonya'da başlayan proje çok ilgi görünce dünya çapında da yapılmaya karar verildi. Bu ay İstanbul, sonrasında ise Londra, Paris şeklinde devam edecek."

Farklı tarihlerde Londra ve Paris'te de düzenlenecek bir dizi serginin ilk ayağı olan "Printlife", 13 Ekim'e kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

(AA)

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