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15 Eylül 2019 Pazar 12:26:16 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 12:31:42

Plütonyum"da restorasyon tamamlandı

Hierapolis Antik Kenti'nde 6 yıl önce gün yüzüne çıkarılan Plütonyum'da (Cehennem Kapısı) restorasyon çalışmaları tamamlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan ve antik kaynaklara göre "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak adlandırılan Cehennem Kapısı (Plütonyum) tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından bin 500 yıl sonra ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 1957'de başladı.

Şimdiye kadar birçok önemli tarihi alanın ziyaretçilere açıldığı Hierapolis'te, Hristiyanlığı yaymak için kente gelen Hazreti İsa Peygamber'in 12 havarisinden Aziz Philippus anısına yapılan "Martyrion" ve Aziz Philippus'un mezarı da bulunuyor.

Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibi, bundan 6 yıl önce, antik çağda "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Plütonyum'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale'deki travertenlere beyazlığını veren termal suyun orijinal kaynaklarından birini tespit etti.

Bu çalışmalar o dönem arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı.

Pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis'teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz oraya yaklaşan canlıları öldürdüğü için söz konusu alan mitolojide "yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı" olduğuna inanılıyordu. Yine antik kaynaklarda bu alanda "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kurban adanıyordu.

Yaklaşık 6 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda "Cehennem Kapısı"nın önemli bir kısmı ayağa kaldırıldı. Aslına uygun yapılan "Hades" ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli kapının üzerine yerleştirildi.

Yapılan tüm çalışmaların ardından alan gezi güzergahına dahil edildi ve engelliler için özel yürüyüş bölümü de yapıldı.

Termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz canlıları öldürdüğü için mitolojide "yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı" olduğuna inanılan alan gelecek ay ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Hierapolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik dönemde, Plütonyum adı verilen Cehennem Kapısı girişinde adak törenlerinin yapıldığını söyledi.

Boğalar mağaradaki gazın etkisiyle öldüğü için Plüton'a kurban edildiğine inanıldığını anlatan Semeraro, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir yapı. O dönem kutsal sayılan termal suyun gücü antik kente gelen davetlilere gösteriliyordu. 'Cehennem Kapısı' Hristiyanlık benimsendikten sonra paganlıktan gelen batıl inancın önüne geçilmek için tahrip edilmiş ve 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılmış. Buradaki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ekim ayında ziyaretçilere açılacak. Plütonyum, bilim dünyası ve turizm açısından Pamukkale için ciddi bir güzergah olacak. Burası, traverteni, suyu ve tarihi ile dünyada başka örneği olmayan bir yer."

AA

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