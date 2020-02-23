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23 Şubat 2020 Pazar 15:01:22 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 15:02:20

Piyanonun tuşlarına kendi besteleri için basıyor

Yalova'da müzik tutkunu ailesinin 8 yaşındayken org alıp teşvik ettiği sanatta 6 yıldır çaba göstererek piyanoda biri tescilli 30'a yakın beste yapan Yusuf Can Tosuner, ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko'yu örnek alıyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde annesi ve babası tarafından müziğe yönlendirilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Can Tosuner, piyanoda 30'a yakın beste yaptı.

Çiftlikköy Diriliş İmam Hatip Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Tosuner, 8 yaşında org çalmaya başladı.

Aynı lisede meslek dersleri öğretmenliği yapan babası Hayati Tosuner bağlama, annesi gitar, ablası ise keman çalan Yusuf Can Tosuner, orgda kendini geliştirerek kısa sürede beste yapabilecek konuma geldi.

Kendine ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko'yu örnek alan Tosuner, "Maveradan Sesler" adlı bestesiyle geçen yıl mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda ikinci oldu.

Tescillenen bu eseri dahil yaklaşık 30 bestesi bulunan başarılı öğrenci, kendini daha fazla geliştirerek önemli sanatçılar arasına girmeyi hedefliyor.

"Aklıma bir müzik geldiğinde hemen kaydettim"

Yusuf Can Tosuner, AA muhabirine, 6 yıl önce ailesinin aldığı orgla müziğe adım attığını söyledi.

Orgla 5 yıl çalıştıktan sonra bir senedir piyano çaldığını belirten Tosuner, "Piyanoyu diğer müzik aletlerine göre daha çok seviyordum. Ailem de piyanoyu seviyordu. O yüzden piyanoyu seçtim." dedi.

Tosuner, geçen yıl internette duyurusunu gördüğü Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'na katıldığını dile getirdi.

Yarışmaya kendi bestesini çaldığı videoyla katıldığını aktaran Tosuner, şöyle devam etti:

"Videoyu gönderdiğimde çok iddialı değildim. Sonra derecelerin açıklandığı gün ikinci olduğumu gördüm. Çok sevindim, istiyordum da zaten. Sonra İstanbul'a gittim ve ödül töreninde parça çaldım. Geçen yıl LGS'yi atlattıktan sonra müzikte bir şeyler yapma gereği hissettim. İnternette herkesin yaptığı, çaldığı besteleri çalıyordum. Ben de beste yapabilirim diye düşündüm. Aklıma bir müzik geldiğinde hemen kaydettim. Sonra benzer bir sürü beste yapmaya başladım."

Tosuner, 6 yıldır özel ders aldığını ve buna devam edeceğini anlattı.

"Ben Kayseriliyim, güzel bir yatırım yaptığımı düşünüyorum"

Baba Hayati Tosuner de evlerinde televizyon, tablet gibi teknolojik cihazlara yer vermediklerini, bu sayede çocuklarının daha faydalı uğraşlar edindiğini belirtti.

Her anne baba gibi kendileri için de çocuklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

"Bilgisayar ve tablet tutsağı çocukları gördüğümde ben de çocuğuma güzel bir oyuncak almak istedim. Zamanımızı daha iyi değerlendirmek, faydalı bir şeyler yapmak ve hayata biraz güzellik katmak istiyoruz. 12'nci sınıfta okuyan kızım hala benden akıllı telefon istemedi, tuşlu telefon kullanıyor. Bu benim en büyük mutluluklarımdan biri."

Tosuner, ailelere çocuklarına yatırım yapmalarını önerdi.

En güzel yatırımın, çocuklar için yapılanlar olduğuna değinen Tosuner, "Ev ve araba olmadan da bu yatırımlar yapılabiliyor. Sonunda bunun karşılığını fazlasıyla göreceklerdir. Ben Kayseriliyim, güzel bir yatırım yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Metin Bedir ise öğrencilerin akademik başarıları yanında kültür, sanat ve spor alanlarında da faaliyetler yürüttüklerini bildirdi.

Yusuf Can Tosuner'in sanatsal alanda kendini geliştirmiş, kapasitesi ve potansiyeli bulunan öğrencilerden olduğunu ifade eden Bedir, "Okulumuz bu anlamda öğrencimizin yanında. Diğer öğrencilerimize de olanakları sunmaya çalışıyoruz. Yusuf Can'ın ulusal ve uluslararası başarıları diğer öğrencilerimizi de teşvik ediyor, onun yanındayız." diye konuştu.

(AA)

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