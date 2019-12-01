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01 Aralık 2019 Pazar 19:36:59 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 19:37:59

Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Piyanist ikizler Güher ve Süher Pekinel'in "Treasures" albümündeki kayıtlar, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri jürisince "en iyi video performansı" kategorisine aday gösterildi.

Türkiye'yi dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla temsil eden piyanist ikizler Güher ve Süher Pekinel, konserlerinden görüntülerin yer aldığı ve önemli başyapıtları seslendirdikleri "Treasures" albümündeki kayıtlar, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri jürisince "en iyi video performansı" kategorisi adayları arasına seçildi.

Avrupa'nın önde gelen müzik eleştirmenlerince, "en iyi piyanist ikili" olarak tanımlanan Güher ve Süher Pekinel kısa süre önce Treasures isimli albüm yayımlamıştı.

Dünyadaki başlıca müzik ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (International Classical Music Award/ ICMA) tarafından albümdeki video kayıtları "en iyi video performansı" kategorisinde adayları arasında gösterildi.

Canlı performansları, eleştirmenler tarafından "en az stüdyo kayıtları kadar başarılı ve büyükleyici" olarak nitelendirilen Pekinel kardeşlerin albümü, dünyada seçkin satış noktalarında dinleyiciyle buluşuyor.

Profesyonel müzik anlayışları ve kendilerine has stilleriyle uluslararası müzik mecrasında yakından takip edilen Pekinel kardeşlerin albümleri, 7 CD, 2 Blu-Ray, 4 DVD ve müzik geçmişlerini konu alan 108 sayfalık bir kitaptan oluşuyor.

Albümdeki seçkiler arasında iki piyano ve orkestra için 10 konçerto yer alıyor. Bunun yanı sıra Güher ve Süher Pekinel'in İtalya'da Yeni Floransa Operası'nın açılışı için Zubin Mehta şefliğinde Maggio Musicale di Fiorentino Orkestrası ile gerçekleştirdikleri Bartok konserinin canlı kaydı dinleyiciye sunuluyor.

Albümde canlı kayıt yapılan ve kapalı gişe izlenen konserlerin DVD ve CD'leri de yer alıyor.

Müzik kariyerleri boyunca Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni ve Amsterdam Concertgebouw başta olmak üzere dünyanın önde gelen orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşan Güher ve Süher Pekinel, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sezon açılış konserinde verdikleri konserde de ayakta alkışlanmıştı.

Kazananlar 21 Ocak'ta bildirilecek

Son yıllarda klasik müzik alanında dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından biri olarak öne çıkan Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri jürisi, Avrupa ve Rusya'nın tanınmış klasik müzik dergileri ve yazarlarından oluşuyor.

Türkiye'nin Klasik Müzik Dergilerinden "Andante" de ICMA'nın üyeleri arasına bulunuyor.

Ödül almaya hak kazananlar 16 Aralık'ta belirlenecek, 21 Ocak 2020'de ise ilan edilecek.

Ödül töreni ve Gala Konseri, John Axelrod tarafından yürütülen Seville Kraliyet Senfoni Orkestrası ile 30 Nisan 2020'de İspanya'nın Sevilla kentinde Teatro de la Maestranza'da gerçekleşecek.

(AA)

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