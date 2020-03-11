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11 Mart 2020 Çarşamba 07:32:27 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:33:08

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Patara mücevher gibi bir kent

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "İmparator Neron'un prestij eseri deniz feneri, hamamları ve meclisiyle Patara mücevher gibi bir kent." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Patara antik dönemde Mısır'dan Atina'ya, Rodos'a kadar her coğrafyayla ilişki içinde olan bir kent. İmparator Neron'un prestij eseri deniz feneri, hamamları ve meclisiyle Patara mücevher gibi bir kent." dedi.

Işık, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin 2020 faaliyet yılı beşinci olağan toplantısında, "2020 Patara Yılı Geçmişten Geleceğe" başlıklı sunum yaptı.

Patara'nın Likya ve Anadolu tarihini yeniden yazdığını belirten Işık, 1981'de Patara'ya geldiklerinde bataklıkla karşılaştıklarını, kazıya başladıkları ilk dönemlerde verilen bir traktörün bile kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Işık, son yıllarda ise kazıları teknolojinin en son imkanlarını kullanarak yaptıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Işık, kentin en önemli eserlerinden olan yol kılavuz anıtının Antalya Müzesi'nde yapılan konservasyon çalışmalarının ardından ait olduğu antik kente döneceğini bildirdi.

Patara'nın Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden olduğuna işaret eden Işık, "Patara Limanı dönemin Anadolu limanlarının en önemli limanlarından birisidir. Patara, antik dönemde Mısır'dan Atina'ya, Rodos'a kadar her coğrafyayla ilişki içinde olan bir kent. İmparator Neron'un prestij eseri deniz feneri, hamamları ve meclisiyle Patara mücevher gibi bir kent." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmişti.

(AA)

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