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27 Ekim 2019 Pazar 17:28:33 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 17:35:17

Parion'da bin 900 yıllık 'anıt mezar kitabesi' bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti'nde, arkeologların araştırmaları sırasında bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar kitabesi bulundu.

İlçenin Kemer köyü yakınında yer alan Antik Çağ'ın önemli liman kentlerinden Parion'un 2 bin 700 yıllık geçmişinin gün ışığına çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle kazılara devam ediliyor.

Bakanlık tarafından yılın 12 ayına çıkarılarak İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunda yürütülen kazılarda önemli bir buluntuya daha ulaşıldı.

Antik kentte ters çevrilmiş taşın üzerindeki yazıyı inceleyen arkeologlar, bunun bir anıt mezar kitabesi olduğunu belirledi.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönem kendilerini heyecanlandıran bir buluntuya daha ulaştıklarını söyledi.

Bu epigrafik eseri kazılarda değil, köyün girişindeki su kemeri civarında ters çevrilmiş şekilde bulduklarını belirten Keleş, "Yazıt üzerinde iki 'Grek' ismi var. Bir Romalı tarafından çocuğu ve ölen annesine adanmış bir mezar yazıtı. Muhtemelen bu bir anıt mezar yazıtı. Bunun üzerinde 'Diyogenes' ve 'Tykhe' adlı iki Grekli ismi var. Dolayısıyla bu bize, Parion'un Roma kolonisi olduktan sonra ve belki olduğu zamanda burada yaşayan bir Grekli halkın varlığını gösteriyor." dedi.

- "Altyapı çalışmaları sırasında ele geçmiş olabilir"

Prof. Dr. Keleş, yazıtın bölgede önceki yıllarda altyapı çalışmaları sırasında ele geçmiş olabileceğini dile getirdi.

Parion'un bir lejyon kenti olduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Romalı bir vatandaşın oğlu 'Diyogenes' ve annesi 'Tykhe'ye adadığı şeklinde bir yazıt. Bir mezar anıtı. Muhtemelen Parion'un güney nekropolündeki bir anıt mezar üzerinde yer alıyordu ama yazıtı incelediğimizde buranın belki de koloni olduktan sonra bir Romalının, bir Grekliyle evlendiğini, dolayısıyla ilk koloni olduğu zamanlarda kentte var olan Grekli bir nüfusun da varlığını bize gösteriyor. Bunun yanında Parion'daki ilk Romalı kolonistlerin Grekli nüfus ile evlendiklerini anlıyoruz. Çocuğa Grek isminin verilmesi belki eşine olan saygıdan, belki de buradaki Grekli vatandaşları sahiplenme, onlara 'Sizi önemsiyoruz' anlamında bir jest olabilir."

Keleş, anıt mezar kitabesinin bin 900 yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

AA

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