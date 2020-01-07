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07 Ocak 2020 Salı 10:11:10 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 10:13:41

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal öğrencilerle bir araya geldi

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, "Senaryolar, kitaplar her şey değişecek ama insanın dünya ile kurduğu bu tuhaf ve sarsılmaz güvenli ilişki devam edecek." dedi.

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bi' Çay Bi' Sohbet" etkinliğinde öğrencilerle buluşan Kesal, kameranın önüne ilk olarak 47 yaşında geçtiğini ve ilk senaryosunu da yine 47-48 yaşlarında kaleme aldığını söyledi.

Her zaman yazan, çizen ve okuyan bir kişi olduğunu belirten Kesal, Tanıl Bora'nın teklifi üzerine yazılarını bir kitapta toplamaya karar verdiğini belirterek "Peri Gazozu" kitabının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Kesal, 2013 yılında okuyucuyla buluşan "Peri Gazozu"nun ismini eşi Nazan Kesal'ın koyduğunu anımsatarak, "Şunu fark ettim, bu iyi bir şey ve ben saçıp savurduğum etrafta duran şeyleri daha disiplinli bir şekilde kitaplaştırırsam çok kalıcı hale gelir ve bu bir hafızanın aktarılması gibi bir şey." ifadesini kullandı.

"Biz bu yeryüzünün misafiriyiz"

Hayatı boyunca başına gelenlere, çocukluğuna ve ailesine sevgi, saygı ve minnetini giderek daha güçlü hissettiğinin altını çizen Kesal, şöyle devam etti:

"Eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Bu çok ciddi bir varoluşsal mevzu, bundan kaçış yok. Bizden önce de var olan, bizden sonra da devam edecek olan bir hayat var ve biz bu yeryüzünün misafiriyiz. Sofraya oturduk, kalkacağız, sofrayı dağıtmadan edebimizle kalkacağız. Nasibimize ne düştüyse ona bakacağız ama bir yandan da sofrayı ve kendimizi güzelleştirme görevimiz var ve onu yerine getireceğiz."

Kitapların çok değerli olduğunu vurgulayan Kesal, "Benden öncekiler bana bir miras, bir hafıza bırakmışlar. Kendi yaşadıklarını benimle paylaşmaktan çekinmemişler. Kitaplar, hiç tanımadığınız insanların size sunduğu çok kıymetli hediyelerdir. '10 lira 20 lira verip alıyorum.' demeyin, bir kitabın değeri bu değildir. Onu yazan onu size bağışlamış, hediye etmiş gibi düşünün." diye konuştu.

Dizi sektörüne ve dijital platformlara ilişkin bir soru üzerine Kesal, sektördeki çok hızlı bir değişim ve dönüşüm olduğunu söyledi.

Kesal, "Son 10 yıldır başımıza gelenlere akıl erdiremiyoruz, teknolojik anlamda büyüleyici garip bir şey bu. Dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Televizyonlar da büyük ihtimalle bu hızlı değişimle kabuk değiştirecek. İnsan hikayesi bitmeyecek. Senaryolar, kitaplar her şey değişecek ama insanın dünya ile kurduğu bu tuhaf ve sarsılmaz güvenli ilişki devam edecek." değerlendirmesine bulundu.

(AA)

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