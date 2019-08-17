Oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı diziye, 13 sezondur Metin Çoban karakterini canlandıran Furkan Göksel veda etti.

"BENİM İÇİN AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"

Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."