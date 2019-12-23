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23 Aralık 2019 Pazartesi 14:33:09 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:35:39

Oyuncu Can Gürzap: Yaptığımız işe hep aşkla sarıldık

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Hanımefendinin Ziyareti"nin oyuncularından Can Gürzap, "Sanatta ve tiyatroda her türlü zorluk olabilir. Biz yaptığımız işe hep aşkla sarıldık ve bu aşk bizi çok mutlu eden bir aşktır." dedi.

Yönetmenliğini usta oyuncu Can Gürzap'ın üstlendiği "Hanımefendinin Ziyareti" oyunu izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından sahneye konulan oyunun prömiyeri, yarın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleşecek.

Oyunda "Alfred" karakterini de canlandıran Gürzap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu konservatuvar öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosunda izlediğini belirterek, eseri kaleme alan Friedrich Dürrenmatt'ın en iyi tiyatro yazarı ve hikayecilerden biri olduğunu dile getirdi.

Eserin temelinde toplumsal eleştiriler olduğuna işaret eden 75 yaşındaki sanatçı, "Yazarın 'Duruşma Gecesi', isimli oyununu daha önce babamla birlikte oynamıştık. Ankara televizyonunun (TRT) ilk oyunlarından biriydi. Çok büyük başarı kazandı. Bana göre müthiş bir yazar. Kurduğu çatı ve bina gerçekten sağlam. Nereden bakarsanız bakın, bir açıklık, yanlış bir duygu ya da söz göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Biz yaptığımız işe hep aşkla sarıldık"

Oyuncuların çok severek çalıştığına vurgu yapan sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Teknik ekibimiz ve ben de bu mutluluğa dahil olduk. Benim için ayrı bir önemi var, ben 10 yıldır Devlet Tiyatrolarında oynamıyorum çünkü emekliyim. Bu güzel anları hep birlikte yaşayıp mutlu olduk. İnşallah bol seyircili ve sevilerek alkışlanan bir oyun çıkaracağız. Sanatta ve tiyatroda her türlü zorluk olabilir. O sanat neyse, ona aşkla sarılın ki bize öyle öğretildi. Biz yaptığımız işe hep aşkla sarıldık ve bu aşk bizi çok mutlu eden bir aşktır. Hele de tiyatro aşkıysa bu. Provalarda yeni bir şey elde ettikçe, üzüntü, sıkıntı ve sorunlarınız biter. O yönteme dayanarak bu çalışmaları yaptık ve güzel bir sonuca doğru yaklaşıyoruz."

Kalabalık bir ekiple sahneye konulan oyunda 28 oyuncu yer alıyor

"Bayan Zahanasyan" karakterine hayat veren Gönen Aykaç ise hukuk ve adalet sisteminin eleştirildiği oyunda, paranın gücüyle insanların vicdanlarının satın alınabileceğinin işlendiğini söyleyerek, "(Oyunda) Aşağılanmış ve dışlanmış bir şekilde yaşadığı kasabadan ayrılan, sevdiği adam tarafından terk edilen bir kadının yaşam boyunca çektiği acılar ve ıstırap var. O kadının, intikamını almak için kasabaya güç ve kudret sahibi olarak geri dönüşünü canlandırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aykaç, yarın ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkacak olan oyunu 15 gün süreyle sahneleyeceklerini kaydetti.

Oyun, uzun süredir ekonomik sıkıntılar çeken bir kasabaya milyoner olarak dönen bir kadının kasabalılarca nasıl karşılandığını ve milyoner kadının hak ve adalet arayışını konu ediniyor.

Gürzap ve Aykaç'ın yanı sıra eserde Uğur Keleş, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Murat Yatman ile Coşkun Ülgen'in de aralarında bulunduğu 28 oyuncu rol alıyor.

Friedrich Dürrenmatt tarafından kaleme alınan, Kemal Bekata'nın Türkçe'ye kazandırdığı oyunun dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

(AA)

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