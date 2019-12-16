Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı

  • Bist 100
    110482
  • Dolar
    5,8498
  • Euro
    6,5105
  • Altın
    277,2450
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü? Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü?
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor
Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde
9 kırmızı kartlı maç tatil edildi 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi
Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında?
Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor
Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı
Sivasspor zirveyi sevdi Sivasspor zirveyi sevdi
Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor
Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi
Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak 2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak
Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi
Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde 2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde
Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi
2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman? 2018 2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödemeleri ne zaman?
Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:17:03 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:17:41

Oyuncu Ali Uyandıran'dan dizi ve sinema filmi yapımcılarına çağrı

Oyuncu Uyandıran, "Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı." dedi.

TRT ekranlarında uzun yıllar yayınlanan "Bizimkiler" dizisinde "Halis" karakterini canlandıran oyuncu Ali Uyandıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizi ve sinema sektörünün dünya çapında büyük mesafe katettiğini söyledi. 

Özellikle dizi sektöründe popüler kültür anlayışının kırılması gerektiğini belirten Uyandıran, şöyle devam etti:

"Dünyanın dizileri bizden satın aldığı bu dönemlerde, yapımcılarımız deneyimli oyunculara daha fazla projelerinde yer vermeli. Dizi ve sinema sektörü popüler kültür kurbanı olmamalı. Biraz yakışıklıysanız, biraz popülerseniz hemen bir dizide oynayabiliyorsunuz hatta başrol alabiliyorsunuz. Yapımcılar deneyimli oyuncuları da projelerine dahil etmeli. Ben 'Selamsız Bando' filmindeki set anlayışını, disiplini, oyunculuk aşkını özlüyorum. Her karaktere uyum sağlayabilen oyuncularımız var. Sinema sektörü devlet dairesi değil ki emekli olasın. Oyuncu dediğin sahnede, sette ölür." 

Uyandıran, tarih konulu dizilerin ilgi gördüğünü hatırlattı.

"Diriliş Ertuğrul"da olduğu gibi "Kuruluş Osman" dizisinin de hak ettiği değeri göreceğini anlatan Uyandıran, "Burak Özçivit başarılı bir oyuncu. Osman karakterini izleyiciye geçirebilirse uzun soluklu bir dizi olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Türk toplumunda dizi ve sinema adına gelişen, ayırt eden bir bakış açısı oluştuğuna dikkati çeken Uyandıran, bunu çok değerli bulduğunu belirtti.

Kanalların dizileri adeta yarıştırdığını ancak notu verenin izleyici olduğunu dile getiren usta oyuncu, "Bizimkiler dizisinde 40 yaşındayken 18 yaşında bir çocuğu oynayan ben, Kaygısızlar dizisinde hemen başka biri olabiliyordum. Oyuncu istenileni vermeli, ancak o zaman izleyici televizyon başında diziyi bekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcıların reyting endişesinin usta oyuncular tarafından bertaraf edilebileceği görüşünü savunan Uyandıran, "Yan karakter olarak usta oyuncular kullanılmalı. Hem sete değer katarlar hem de reytingi etkilerler. Diziler ve sinemalarda bizlerin yüzünü görenler, projeyi daha başarılı buluyor." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ