Oya Başar doğum gününü sahnede kutladı

Oyuncu Begüm Birgören ile sahneye koyduğu "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyunu turnesi kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, oyunun genel sanat yönetmeni Fatih Küçük'ün kendisine yaptığı sürprizle sahnede pasta kesti.

Seyircilerden büyük alkış alan oyun sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Başar, sürprize karşı çok duygulandığını dile getirerek, "Arkadaşlarım sağolsunlar. Benim için de doğum günümü sahnede kutlayabilmek önemli bir şeydi. O kadar güzel bir şey ki seyircilerle beraber kutladım. Çok memnun ve keyifliyim. İnşallah güzel bir yaş olur benim için." dedi.

(AA)