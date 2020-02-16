Oya Başar doğum gününü sahnede kutladı

  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0553
  • Euro
    6,5624
  • Altın
    307,8410
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Görünmeyen zırhlı tanklarımız İdlib’de Görünmeyen zırhlı tanklarımız İdlib’de
Burundi'de 6 toplu mezardan 6 binden fazla ceset çıktı Burundi'de 6 toplu mezardan 6 binden fazla ceset çıktı
Danimarka'da Türk imamlar resmi nikah yetkisini ilk kez kullandı Danimarka'da Türk imamlar resmi nikah yetkisini ilk kez kullandı
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek şok ifade Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek şok ifade
Sabaha karşı feci kaza! Acı haber geldi Sabaha karşı feci kaza! Acı haber geldi
İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız
Durdurulamıyor: Durum çok vahim! Bir günde 142 kişi öldü! Vaka sayısı 68 bin 500’e çıktı Durdurulamıyor: Durum çok vahim! Bir günde 142 kişi öldü! Vaka sayısı 68 bin 500’e çıktı
Bakan duyurdu: Yatırımı şimdi yapan kazanır Bakan duyurdu: Yatırımı şimdi yapan kazanır
Korkutan rakam! Almanya’da yitik nesil alarmı Korkutan rakam! Almanya’da yitik nesil alarmı
Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı
Avrupa'daki Türklere saldırı dosyası Avrupa'daki Türklere saldırı dosyası
Cezaevlerinden dikkat çeken rakamlar Cezaevlerinden dikkat çeken rakamlar
Tunceli'de gece saatlerinde korkutan deprem! Tunceli'de gece saatlerinde korkutan deprem!
Neredesin Ey İnsanlık! Neredesin Ey İnsanlık!
PKK'lı teröristleri saklayan HDP'li Sarıç'a CHP'den tam destek! PKK'lı teröristleri saklayan HDP'li Sarıç'a CHP'den tam destek!
Aselsan cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor Aselsan cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor
Irak'ın yumurta ithalatı yasağı Suriye ve Kuveyt'e ihracatta rekor getirdi Irak'ın yumurta ithalatı yasağı Suriye ve Kuveyt'e ihracatta rekor getirdi
Yılda 1 milyar litre meyve suyu tüketiyoruz Yılda 1 milyar litre meyve suyu tüketiyoruz
Oya Başar doğum gününü sahnede kutladı Oya Başar doğum gününü sahnede kutladı
'Orta Çağ'ın hoşgörü kenti Ani' çetin kışta da ilgi görüyor 'Orta Çağ'ın hoşgörü kenti Ani' çetin kışta da ilgi görüyor
Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu müze olacak Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu müze olacak
Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı
İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı İstanbul Üniversitesi gazete arşivlerini dijitale taşıdı
2020'de 32 milyon insanın kruvaziyerle dünyayı gezmesi bekleniyor 2020'de 32 milyon insanın kruvaziyerle dünyayı gezmesi bekleniyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Şubat 2020 Pazar 07:27:22 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 07:27:54

Oya Başar doğum gününü sahnede kutladı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı Oya Başar, 64. yaşını tiyatroseverlerle beraber sahnede kutladı.

Oyuncu Begüm Birgören ile sahneye koyduğu "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyunu turnesi kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, oyunun genel sanat yönetmeni Fatih Küçük'ün kendisine yaptığı sürprizle sahnede pasta kesti.

Seyircilerden büyük alkış alan oyun sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Başar, sürprize karşı çok duygulandığını dile getirerek, "Arkadaşlarım sağolsunlar. Benim için de doğum günümü sahnede kutlayabilmek önemli bir şeydi. O kadar güzel bir şey ki seyircilerle beraber kutladım. Çok memnun ve keyifliyim. İnşallah güzel bir yaş olur benim için." dedi.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER