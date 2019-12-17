  • Bist 100
    111871
  • Dolar
    5,8600
  • Euro
    6,5371
  • Altın
    278,5350
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor
Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz babasından Kılıçdaroğlu'na uyarı FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz babasından Kılıçdaroğlu'na uyarı
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Tasavvuf müziğinin emektarı sema ayininin 'sesi' oldu Tasavvuf müziğinin emektarı sema ayininin 'sesi' oldu
İşte F.Bahçe'nin Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü isim! İşte F.Bahçe'nin Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü isim!
Su altı arkeolojisinin doğum yeri Türkiye Su altı arkeolojisinin doğum yeri Türkiye
Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu
Oyuncu Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim Oyuncu Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim
Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek
Kocaeli TOKİ başvuru şartları neler? 2020 TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır? Kocaeli TOKİ başvuru şartları neler? 2020 TOKİ Kocaeli başvurusu nasıl yapılır?
Dilan Çiçek Deniz Furkan sorusuna sinirlendi! Dilan Çiçek Deniz Furkan sorusuna sinirlendi!
Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı
Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu! Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu!
Kadir Doğulu eşine hasret kaldı! Kadir Doğulu eşine hasret kaldı!
Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi
Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
Elde otomobil kalmasın Elde otomobil kalmasın
Kasımda 138 bin 372 konut satıldı Kasımda 138 bin 372 konut satıldı
Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği
Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı
Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti
Obezite Akademisi kuruldu Obezite Akademisi kuruldu
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Aralık 2019 Salı 13:05:41 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 13:09:09

Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile kesişen tarihi yolun korunması amacıyla 90 metrelik çelik köprü yapıldı.

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

 

Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser, "antik yol"un otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı.

İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergahının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı.

Söz konusu bölgede 305 işçi, 16 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Tarihi eserler, daha sonra ayrıntılı şekilde incelenmek üzere müze laboratuvarına götürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki "antik yol" ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı.

 

Bu kapsamda hala kullanılan "antik yol"un kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı.

İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve proje de tünel şekline büründü.

Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi.

"Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü" adı verilen yapıtın tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı.

Otoyolla birlikte yapımı tamamlanan köprü üzerine ilk etapta "antik yol"un taşları ve üç podyum mezar yapısı yerleştirildi.

Kalan tarihi eserler kısa süre sonra konusu alana konulmuş olacak. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ