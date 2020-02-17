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17 Şubat 2020 Pazartesi 16:04:12 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:05:11

'Osmanlı'nın ilk payitahtı'na gelen yabancı turistlerin dörtte biri Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan

Türkiye'de inanç ve kış turizminin önde gelen illerinden Bursa, geçen yıl yabancı turistlerin dörtte birini Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan ağırladı.

"Osmanlı'nın ilk payitahtı" Bursa, tarihi mekanları, yaz ve kış ziyaret edilen Uludağ'ı, termal tesisleri, kanyonları ve doğal güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri konuk ediyor.

Bursa'nın dünya çapında bilinirliği, 2014'te Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle arttı. Şehirde külliyeler, tarihi camiler, türbeler, ipek, Bursa kebabı ve kestane şekeri, 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık ve Irgandı Köprüsü gibi değerler öne çıkıyor.

İşletme belgeli 5 bin 969 oda ve 12 bin 176 yatak kapasiteli 78 tesisin bulunduğu Bursa, geçen yıl 1 milyon 249 bin 433 yerli ve 397 bin 798 yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Bu şehirde yabancı turistler 826 bin 37, yerli turistler de 2 milyon 167 bin 228 geceleme yaptı. Toplam geceleme sayısı da 2 milyon 993 bin 265'e ulaştı.

Bir turistin ortalama kalış süresinin 1,8 geceleme olduğu Bursa'nın geçen yıl doluluğu ise yüzde 44,11 olarak kayıtlara geçti.

Her 3 yabancı turistten biri Arap ülkelerinden

Geçen yıl kenti ziyaret eden yabancı turistlerin yaklaşık 150 bini Arap ülkelerinden geldi. Yani her 3 yabancı turistten birini Araplar oluşturdu.

Bursa'yı tercih eden ilk 10 ülke arasında Kuveyt, 64 bin 606 kişi ile ilk sırada yer aldı. Geçen yıl kentte geceleme sayısı 199 bin 139 olan Kuveytlilerin ortalama kalış süreleri 3 gün oldu.

Suudi Arabistan'dan gelen 36 bin 211 turistin geceleme sayısının 82 bin 108, ortalama kalış sürelerinin de 2,2 geceleme olduğu belirlendi.

İlk 10'daki tek Avrupa ülkesi Almanya

Bursa'yı gezen yabancı turistlerin ülkeleri sıralamasında Çin 27 bin 762 kişiyle üçüncü, Malezya 26 bin 527 kişiyle dördüncü, Endonezya da 23 bin 682 kişiyle beşinci oldu.

Payitahta Avrupa'dan en fazla turist, Almanya'dan geldi. 15 bin 148 Alman turistin ortalama kalış sürelerinin 2,3 geceleme olduğu tespit edildi.

Suriye 9 bin 838 turistle 7'nci, İsrail 9 bin 290 turistle 8'inci, Irak 8 bin 298 turistle 9'uncu ve Katar da 7 bin 610 turistle 10'uncu sırada yer buldu.

Bahreynli 6 bin 541, Ürdünlü 6 bin 533, Ummanlı 4 bin 953 turist, Bursa'yı gezdi.

(AA)

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