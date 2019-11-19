  • Bist 100
    107197
  • Dolar
    5,7338
  • Euro
    6,3543
  • Altın
    271,4760
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT alımı son dakika gelişmeleri haberimizde PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT alımı son dakika gelişmeleri haberimizde
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı
Benfica'dan Süper Lig devlerine müjde! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor Benfica'dan Süper Lig devlerine müjde! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor
Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak! Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda! Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa açıklaması: Gençler ondan çok rahatsız çünkü çok koşuyor! Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa açıklaması: Gençler ondan çok rahatsız çünkü çok koşuyor!
Merih Demiral için Premier Lig'in devleri Arsenal ve Manchester United devreye girdi Merih Demiral için Premier Lig'in devleri Arsenal ve Manchester United devreye girdi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlanıyor! 19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir? 19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlanıyor! 19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir?
Bitlisliler, Eren Öztürk'ün vasiyetine sahip çıktı Bitlisliler, Eren Öztürk'ün vasiyetine sahip çıktı
Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı
Derviş Zaim: Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi Derviş Zaim: Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi
'Osmanlı'dan Günümüze' filografi sergisi açıldı 'Osmanlı'dan Günümüze' filografi sergisi açıldı
Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi
Şırnak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de
Kevin N'Koudou: Gollerime devam edeceğim Kevin N'Koudou: Gollerime devam edeceğim
Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den müjdeli haber Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den müjdeli haber
Kartal Kaymakamlığı'ndan yangın açıklaması: 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir Kartal Kaymakamlığı'ndan yangın açıklaması: 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir
Fenerbahçe, Jerome Boateng'i İstanbul'a getirip resmi görüşmelere başladı! Fenerbahçe, Jerome Boateng'i İstanbul'a getirip resmi görüşmelere başladı!
Enes Ünal: Şampiyonaya damga vuracağız Enes Ünal: Şampiyonaya damga vuracağız
Rusya: Türkiye ile 6. ve 7. nesil savaş uçakları yapabiliriz Rusya: Türkiye ile 6. ve 7. nesil savaş uçakları yapabiliriz
Abdullah Avcı'dan Loris Karius'a: Bonservisini almak için elimizden geleni yapacağız Abdullah Avcı'dan Loris Karius'a: Bonservisini almak için elimizden geleni yapacağız
Tüm aileyi yok etti, ifadesiyle kan dondurdu! Tüm aileyi yok etti, ifadesiyle kan dondurdu!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 09:32:18 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 09:33:10

'Osmanlı'dan Günümüze' filografi sergisi açıldı

Sergide, Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz konulu çalışmaların da yer aldığı 50 eser sanatseverlerle buluştu.

İhsan Erdem'in kişisel filografi sergisi "Osmanlı'dan Günümüze" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, sanatçının Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, bayrak ve logo gibi farklı konularda hazırladığı 50 eser yer aldı.

Müzik dinletisiyle başlayan açılış etkinliğinde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "Bu güzel eserleri ortaya koyan değerli kardeşimize teşekkür ediyorum. Filografi emek, zaman ve fedakarlık isteyen bir sanat." dedi.

Sanatçının eserlerini alın teriyle, samimiyetle, emekle ve büyük gayretlerle ortaya koyduğunu dile getiren Boyraz, "Güzel insanlar güzel işler başarır. Burada da bir başarı hikayesi var." ifadesini kullandı. 

"Bugüne kadar 200 eser yaptım"

Filografi sanatçısı İhsan Erdem ise bir yıl Pendik Belediyesinin kurslarında eğitim aldıktan sonra başladığı çalışmalarında bugüne kadar 200'e yakın eser hazırladığını söyledi.

Sergide yer alan Fatih Sultan Mehmet, Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz gibi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdem, "Esmaül Hüsna" tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini kaydetti.

Esmaül Hüsna tablosunu 9 aylık bir çalışma sonucu 3 sene önce tamamladığını ifade eden Erdem, "Daha önceki sergilerimde bu çalışmam için bana göre yüksek miktarlar teklif edenler oldu. Fakat ilk çivi çakmaya başladığımdan bu yana benim hayalim ve hedefim bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek." dedi.

Osmanlı'da filografi sanatının terapi amaçlı da kullanıldığını anlatan Erdem, "Çivi çakmaya başladığımda bütün her şeyi unutuyorum. Benim belli bir çizgim var ve o çizgi üzerinde çivileri tek tek çakıyorum. Tamamen ona yoğunlaştığım için her şeyi unutuyorum, stresim gidiyor." diye konuştu.

İstanbul'daki özel bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan, Erdem, "Çalışmalarımın hepsini kendi evimde yapıyorum. Lüzumsuz yerlerde vakit harcamıyorum, evime geliyorum ailemle beraber evimde bu tarz şeylerle vakit geçiriyorum." dedi.

Erdem, 6 yıldır filografi sanatıyla uğraştığını, 4. kez kişisel sergi açtığını, pahalı bir sanat olduğu için imkanları el verdiği sürece sanatını icra etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ziyarete açılan sergi, 25 Kasım'a kadar gezilebilecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ