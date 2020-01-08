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08 Ocak 2020 Çarşamba 17:03:50 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:04:24

Osmanlı mirası mezar taşları Parion'da sergilenecek

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti, yakınındaki köyde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 mezar taşına ev sahipliği yapacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli liman kentlerinden Parion, 2 bin 700 yıllık yapısının yanı sıra Osmanlı dönemine ait mezar taşlarıyla da ziyaretçilerini karşılayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yıl boyunca çalışılacak 20 arkeolojik kazı alanından birisi seçilen antik kent, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Helenistik döneme ait izleri barındıran Parion, ziyaretçilerine Osmanlı mezar taşlarını da sunmaya hazırlanıyor. Parion'un yakınındaki köyde bulunan Osmanlı dönemine ait 200 mezar taşı, antik kent içinde sergilenecek.

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin 2005 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Antik kentin yanındaki Kemer köyünün Türk ve Rum nüfusunun uzun yıllar birlikte yaşadığı önemli bir yer olduğunu anlatan Keleş, bölgedeki kültürel çeşitliliğe dikkati çekti.

Prof. Dr. Keleş, köydeki caminin haziresi ile asri mezarlıkta 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait yaklaşık 200 Osmanlı mezar taşı bulunduğunu, bazılarının önemli görevler yapmış devlet adamlarına ait olduğunu belirterek, taşların konservasyon işlemlerinin ardından Parion'da sergileneceğini kaydetti.

"Onay alındıktan sonra çalışmalara başlanacak"

Mezar taşlarının Parion ve bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

"Cami haziresi ve asri mezarlıkta yaklaşık 200 Osmanlı mezar taşı var. Bunlar kötü durumda. Mutlaka restorasyon ve konservasyonlarının yapılarak uygun bir yerde sergilenmeleri gerekiyor. Bu mezar taşları bölgedeki Türk kimliğinin mührüdür ve çok önemli vesikalardır. Bu önemli vesikaların korunması da bizim için bir görevdir. Ayrıca bu mezar taşları şu anda bir tez kapsamında çalışılmaktadır. Korunmaları ve sergilenmelerini içeren proje de en kısa zamanda Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacak ve onay alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır."

Prof. Dr. Keleş, mezar taşlarıyla ilgili çalışmaları yıl içinde bitirmeyi planlandıklarını ifade etti.

(AA)

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