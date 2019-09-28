Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız tablosu en pahalı Türk resmi

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde satışa çıktı.

600 bin sterlin ile 800 bin sterlin arasında alıcı bulması beklenen eser rekor kırarak 6.3 milyon sterline satıldı.



“Osman Hamdi’nin Kur'an Okuyan Kız tablosu, 45 yıldır aynı ailede bulunuyordu.



YENİ REKOR



Osman Hamdi Bey'in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon TL'ye ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin TL’ye satılmıştı.

NTV