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30 Ocak 2020 Perşembe 11:31:35 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:35:12

Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak

Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yönetmenliğini üstlendiği, "Uluslararası En İyi Film" ve "En İyi Belgesel" dalında Oscar adayı olan "Bal Ülkesi", arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamını işliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

"Uluslararası En İyi Film" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinde Kuzey Makedonya'nın Oscar adayı olan "Bal Ülkesi" izleyicilerle buluşacak.

Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yönetmenliğini paylaştığı belgesel, arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamını konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda, Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam gibi isimler rol alıyor.

"Aşk Tesadüfleri Sever 2"

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2", 2010 yapımı aynı adlı filmin devam halkası olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik ve dram türündeki film, izleyiciyi 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor. Film, iki farklı dönemde geçen gerçek bir yaşam öyküsüne dayanırken, geçmiş ile bugünün ilişkilerini karşılaştırıyor.

"Eltilerin Savaşı"

Onur Bilgetay'ın yönettiği "Eltilerin Savaşı", iki elti olan "Sultan" ve "Gizem" arasında yaşanan tatlı çekişmelere ve bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor.

Filmin senaryosunda Gupse Özay imzası bulunurken, başrollerde Özay'ın yanı sıra Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

"Güller Ülkesi: Damascena"

Stoyan Stoyanov'un yapımcılığında çekilen "Güller Ülkesi: Damascena", bir başarı öyküsünün kahramanı olan gül yağı üreticisi Teco'nun hayatına odaklanıyor.

Başrollerini Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov üstleniyor.

Senaryosunda Stoyan Stoyanov, Maria Laleva, Alexandar Smolyanov ve Hristian Nochev imzası bulunan film, gül üretiminin 400 yıllık geçmişini de ele alıyor.

"Sefiller"

Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü"ne layık görülen "Sefiller", Paris banliyölerinde atandığı yeni göreve ve ekibe adapte olmaya çalışan polis memuru Stephane'ın, kendisini farklı gruplarla polis arasında tırmanan gerilim içerisinde bulmasını anlatıyor.

Damien Bonnard, Alexis Manenti ve Djebril Didier Zonga gibi isimlerin başrollerini paylaştığı polisiye-dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ladj Ly oturuyor.

"Tavşan Jojo"

Taika Waititi'nin yönettiği "Tavşan Jojo", Hitler'in gençlik kamplarında yer alan ve zihninde yarattığı Hitler'i en yakın arkadaşı olarak gören genç Jojo'nun, annesinin genç bir Yahudi kızı sakladığını fark etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

ABD yapımı komedi, dram ve savaş türündeki filmde, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie ve Scarlett Johansson başrolü paylaşıyor. 

(AA)

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