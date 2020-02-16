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16 Şubat 2020 Pazar 07:26:31 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 07:27:14

'Orta Çağ'ın hoşgörü kenti Ani' çetin kışta da ilgi görüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve kış mevsiminde de yoğun ilgi gören Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani Örenyeri'ni, 2019 yılında 129 bin kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Örenyeri, kış aylarında da ziyaretçi akınına uğruyor.

Kars kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi.

Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'yi, 2019 yılında 3 bin 238'i yabancı olmak üzere 129 bin 38 kişi ziyaret etti.

Beyaz örtüyle kaplanan antik kent göz kamaştırıyor

Kurulduğu günden itibaren 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani, farklı medeniyetlerden mimari eserlerle dikkati çekerken kış ayında da turistlerin gözlerini kamaştırıyor.

Turist rehberi Ozan Baykara, AA muhabirine, Muğla'dan turist kafilesiyle geldiklerini ve Ani'ye hayran kaldıklarını söyledi.

Ani'nin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu ifade eden Baykara, şöyle konuştu:

"Kış aylarında hemen hemen her hafta geliyoruz, kar ve tarihin buluştuğu kadim bir şehir burası, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı çalışmalarla burayı gezerken tarih insanlara anlatabiliyoruz. Ani'nin yazın ayrı kışın da ayrı bir manzarası var. Kış aylarında beyaz gelinlik giymiş bir şehir gibi burada duruyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Bu güzellikte turist rehberleri olarak başka bir antik şehir göremiyoruz. Ani, Türkiye'de manzarası en güzel antik şehirlerden birisi. Ege'den buraya ayrı bir ilgi var. Orada denize sıfır bir seviyede burada 2 bin rakımlara geliyoruz. İnsanların özel bir ilgisi oluyor, bir de kar görmedikleri için daha çok ilgi görüyor."

"Sınır şehrinde bu kadar mimari yapının olması beni çok etkiledi"

Ziyaretçilerden Berkay Kiraz ise Kars'a ilk defa geldiğini belirtti.

Yaz mevsiminde de bölgeyi ziyaret etmek istediğini aktaran Kiraz, "Beyaz gelinliğini giyen Ani muhteşem görünüyor. Bu sınır şehrinde bu kadar mimari yapının olması beni çok etkiledi. Burada farklı dinlerde yaşamış insanların barışçıl içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. Burayı gezip gördükçe insanın bakış açısını değiştirecek çok şey var, mutlaka gelinmesi gereken yerlerden birisi." diye konuştu.

Muğla'dan bölgeyi ziyarete gelen Ömer Çolak da Ani'ye hayran kaldığını dile getirerek, "Doğasıyla, eserleriyle çok güzel herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Kış ayında beyaz gelinliğini giydi ve çok mükemmel görünüyor. Burayı bize bırakan atalarımıza sürekli dua etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

(AA)

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